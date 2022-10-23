Elebaşının talimatları üzerinden çıktı

Yunanistan'ın terör kampı Lavrion'dasilahlı eğitim aldıktansonra Türkiye'ye girdiğibelirlenen terörist,İstanbul'da izini kaybettirmeyeçalıştığı sırada 18Ekim'de düzenlenen operasyonlayakalandı.Yakalandığı sırada teröristin üzerinde şifreli kelimelerin olduğu not kâğıtları, örgütün Kandil Kampı'ndaki elebaşlarından "Cemal" kod adlı terörist Murat Karayılan tarafından yazılmış dokümanlar ele geçirildi. Tutuklanan M.A.A., cezaevine gönderildi.Öte yandan eylül ayında yine Yunanistan'daki terör kampı Lavrion'dan Türkiye'ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, güvenlik güçlerince yakalanarak etkisiz hale getirilmişti. Tanrıkulu'nun da Kandil'in talimatı ile gönderildiği istihbarat raporlarına yansımıştı.