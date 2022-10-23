Milletimiz, FETÖ’cülerle hamburger yiyenlere yüz vermez

Başkan Erdoğan, Malatya'da "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" programına katılarak gençlere seslendi. Ayrıca STK'lar ve Sektör Temsilcileri Buluşması'na da katılan Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları şöyle:Milletimiz, FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemek için 10 bin kilometre yol gidenlere yüz vermez. Milletimiz, darbecilerle anlaşan korkaklara emaneti teslim etmez. Milletimiz, terör örgütleriyle kol kola yürüyen, onların diliyle konuşanlara dünyayı başına yıkar.Milletimiz, benim ordumun askerine hakaret eden malum ana muhalefete ve diğerlerine ilk seçimlerde dersini en güzel şekilde verecektir. Ordumuza bu yakıştırmaların bedeli ödenecektir. Yargıda bu işin hesabını verecekler. Milletimizin bölünmesine, kimlik ve köken üzerinden birbirine düşürülmesine de fırsat vermeyeceğiz.Sizlerden ülkemizin sahip olduğu imkânların kıymetini bilmenizi istiyorum. Türkiye Yüzyılı'na doğru sizler yürüyeceksiniz, ardından millet yürüyecek. Türkiye yüzyılı tüm insanlığın önünde açılan yepyeni bir ufkun müjdecisidir. AK Parti'nin güçlenmesi, büyümesi, sandıktan en güçlü şekilde çıkması için çalışmak sizlerin, milletimizin güven, huzur ve refah içerisinde bir geleceğe yürümesi demektir.Ülkemizi küresel ekonomik krizden kurtaracak programımızı da başarıya kavuşturacağız. Mandacı ekonomistlere rağmen Türkiye'yi her yıl yüzde 5.5 oranında büyüttük. Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı. Artık faizde tek haneli rakamlara iniyoruz. Özel sektör bankaları da faizleri indirmeye başladı.Aile kurumunu daha da güçlendirelim. LGBT diyorlar. Güçlü ailede LGBT diye bir şey olabilir mi? Olamaz. Hangi siyasi partiler bunlarla iş tutuyor biliyorsunuz. Milletimizi sapkın ve sapık akımların saldırılarından beraberce koruyalım.