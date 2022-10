Siyaset yürek işi bay Kemal! Ya aday ol ya adayını söyle

Başkan Erdoğan, Malatya'da Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Malatya Büyükşehir Belediyesi Meydanı'nı hıncahınç dolduran coşkulu kalabalığa hitap eden Erdoğan önemli mesajlar verdi:Bay Kemal ve diğerleri buraya turist olarak geliyor, biz yatırım ve açılış yapmak için geliyoruz. Her kesimden insanımızın hak ve özgürlük talebini, gerçekleştirdiğimiz sessiz devrimlerle çözdük. Ekonomimizi büyütüp istihdamı artırdık. Milletimizin günlük hayat kalitesini eser ve hizmetlerimizle yükselttik. Dağları deldik, dağları... Biz Ferhat olduk, Şirin'e dağları delerek yolları açtık. Üniversitesi olamayan ilimiz kalmadı. Artık profesörlerimiz, doçentlerimiz Hakkâri'ye, Iğdır'a gidiyorlar, yavrularımızı eğitiyorlar. Nereden nereye... Yan gelip yatmakla bu iş olmaz.Ülkemizdeki muhalefet, zihniyeti ve üslubuyla eski Türkiye'de takılıp kaldı. Samimi olarak üzüntü duyuyorum. Baktık kendi başlarına aday çıkaramayacaklar biz önlerini açalım dedik, hodri meydan seçimde karşımıza çık dedim. O ne anlamış biliyor musunuz, sanki ben ona TV'ye çık dedim. Biz meselenin aslını biliyoruz. Siyaset yürek, vizyon ve hepsinden önemlisi cesaret işidir. Bay Kemal, sen darbe gecesi ekrandan gelişmeleri seyreden değil misin? Malatya'dan tekrar sesleniyorum, ya aday olup karşımıza çık ya da adayın kimse söyle onu bilelim.Siyasi istikrarsızlığı yeni yönetim sistemimizle aştık. Terör sorununu sınır ötesi çalışmalarla kaynağından kestik. Yarın Diyarbakır'dayım. Önceden akşam 8 dediğinde dışarı çıkamazdın. Şimdi herkes sabaha kadar dışarda dolaşabiliyor. Önümüze kurulan her tuzağı, arkamızdan çevrilen her kumpası milletimizden aldığımız destekle bozduk.Dünyamız siyasi, ekonomik ve sosyal kaosların pençesinde sarsılırken biz Türkiye Yüzyılı'nı konuşuyoruz. Ayın 28'inde Ankara'da "Türkiye Yüzyılı"nı dünyaya duyuracağız. 5 başlığımız var; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyüme...Başkan Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede, Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Reşid'i tebrik etti.Kadınlarımızı asla 'başı açık', 'örtülü' diye sınıflandırmadık ama birileri kafasında bu ayrımcılığı aşamadı. Bay Kemal senin yanındakiler üniversitelerde ikna odaları kurdu. Başörtüsünü başlarından çekip aldılar. 'Başörtüsü özgürlüğünü gel Anayasa güvencesi altına alalım' dedim bakalım gelecek mi göreceğiz? İlk defa açıklıyorum. Haydi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim, parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin. Sunacağımız teklif yeterli çoğunluk sağlanarak kabul edilirse Türkiye için önemli bir kazanım olacaktır.Başkan Erdoğan'ın konvoyu Malatya Erhaç Havaalanı'ndan çıkışından kent merkezine kadar sevgi gösterileriyle sık sık duruldu. Yazıhan Atlı Cirit ekibi de Erdoğan'ı karşıladı. Malatyalılar SABAH'a konuştu:Çocukları seviyor, ben de onu seviyorum.Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın lideri. Zalime merhamet sunarak onları ıslah etti.Reis Malatya'yı biz de Reis'i bırakmayız.Törende 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi, Doğanyol İlçe Entegre Hastanesi, Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası, konteyner üretimi yapacak Kızılay Sistem Yapı Fabrikası ve diğer projelerin toplu açılışı gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan, "Malatya'ya elimiz boş gelmedik. Bugün güncellenen rakamla toplam yatırım tutarı 19 milyar lirayı bulan 133 ayrı projenin resmi açılışını yapacağız. Malatya'ya 20 yılda eser ve hizmetler kazandırmanın peşinde olduk. 20 yılda 33 milyar liralık yatırım yaptık. Yakışır Malatya'ya bu yatırımlar. Sosyal yardımlarda 4 buçuk milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sizleri yalnız bırakmadık. Sağlıkta 14'ü hastaneden oluşan toplam 68 sağlık tesisi yaptık. Malatya'mıza ilk evim kampanyasıyla 2 bin 500 konut, ilk işyerim kampanyasıyla 500 işyeri daha kazandırıyoruz. Ulaştırmada 36 kilometreden devraldığımız Malatya'daki bölünmüş yol uzunluğunu 462 kilometreye çıkardık" dedi.