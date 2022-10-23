Son dakika: Bahçeli’den önemli açıklamalar: Emperyalizmin kalleş fermanına ümit bağlayanlar 2023’te kenara itilecektir

İstikrar sürsün Türkiye büyüsün. Biriniz bin olsun hepinizin. Cumhurbaşkanı adayı bulabilmek için icazet yarışına girenler gelsinler Manisa'ya baksınlar. Baksınlar da muhteşem coşkuyu görsünler.

"YA YURDUM DİYECEĞİZ YA DA YOKLUĞA MAHKUM OLACAĞIZ"

Tek bildikleri altmadır, yalandır, talandır. Kimi cumhurbaşkanı adayı yapacakları belirsizdir. Ya yurdum diyeceğiz ya da yokluğa mahkum olacağız. Mandacılara ya boyun eğeceğiz ya da lider ülke Türkiye'nin kapısını aralayacağız."