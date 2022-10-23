Son dakika: Bahçeli’den önemli açıklamalar: Emperyalizmin kalleş fermanına ümit bağlayanlar 2023’te kenara itilecektir

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa'da 'Aday Belli Karar Net' mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:
"EMPERYALİZMİN KALLEŞ FERMANINA ÜMİT BAĞLAYANLAR..."
"Millet diyeceğiz, vatan diyeceğiz ve albayrağın altında hep beraber toplanacağız. Egemenlik ve hükümranlık haklarını hep birlikte koruyacağız. Emperyalizmin kalleş fermanına ümit bağlayanlar 2023'te kenara itilecektir.
"TETİKTE DURUNUZ"
Yıkılmamızı gözleyenler, birbirimize girmemizi düşleyenler var dikkat ediniz tetikte durunuz. Ama bizim de büyük bir milletimiz, yıldız gibi parlayan kocaman bir ülkemiz var.
İstikrar sürsün Türkiye büyüsün. Biriniz bin olsun hepinizin. Cumhurbaşkanı adayı bulabilmek için icazet yarışına girenler gelsinler Manisa'ya baksınlar. Baksınlar da muhteşem coşkuyu görsünler.
"YA YURDUM DİYECEĞİZ YA DA YOKLUĞA MAHKUM OLACAĞIZ"
Tek bildikleri altmadır, yalandır, talandır. Kimi cumhurbaşkanı adayı yapacakları belirsizdir. Ya yurdum diyeceğiz ya da yokluğa mahkum olacağız. Mandacılara ya boyun eğeceğiz ya da lider ülke Türkiye'nin kapısını aralayacağız."