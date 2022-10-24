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Giriş Tarihi: 24.10.2022

Ameliyatı Özkan yaptı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Ameliyatı Özkan yaptı

Başkan Erdoğan ile birlikte gittiği Azerbaycan’da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın ameliyatını Antalya’dan İstanbul’a giden Prof. Dr. Ömer Özkan yaptı

Geçirdiği kazanın ardından ilk tedavisi Azerbaycan'da yapılan Binali Yıldırım İstanbul'daki Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'ne getirildi. Kafasındaki doku kaybı nedeniyle ameliyatına karar verilen Yıldırım için Başkan Recep tayyip Erdoğıan'ın ricası üzerine Türkiye'nin ve dünyanın sayılı bilim adamlarından Ömer Özkan İstanbul'a geldi. Yapılan ameliyatın başarılı geçtiği bildirildi. Yıldırım'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca'ya operasyonla ilgili bilgi verdi. Bakan Koca, bu anı bir fotoğrafla sosyal medya hesaplarından paylaştı. Öte yandan Yıldırım ve Milletvekili Ayrım'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. -
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Ameliyatı Özkan yaptı
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