Ameliyatı Özkan yaptı

Geçirdiği kazanın ardından ilk tedavisi Azerbaycan'da yapılan Binali Yıldırım İstanbul'daki Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'ne getirildi. Kafasındaki doku kaybı nedeniyle ameliyatına karar verilen Yıldırım için Başkan Recep tayyip Erdoğıan'ın ricası üzerine Türkiye'nin ve dünyanın sayılı bilim adamlarından Ömer Özkan İstanbul'a geldi. Yapılan ameliyatın başarılı geçtiği bildirildi. Yıldırım'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca'ya operasyonla ilgili bilgi verdi. Bakan Koca, bu anı bir fotoğrafla sosyal medya hesaplarından paylaştı. Öte yandan Yıldırım ve Milletvekili Ayrım'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. -