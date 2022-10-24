Bakan Nebati ve Bakan Kirişçi’den Binali Yıldırım’a ve yaralı madencilere ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati ve Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi görmekte olan AK parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı ziyaret etti. Bartın'dan getirilen yaralı madencileri ve yakınlarını da ziyaret eden Nebati, ziyaret sonrası basın açıklaması yaptı. Bakan Nebati, "Binali Yıldırım Beyi ziyaret ettik. Biliyorsunuz Azerbaycan'da bir kaza geçirmişlerdi. Şamil Ayrım Milletvekilimize de bir geçmiş olsun dileğinde bulunduk. Başhekimimizin verdiği bilgiye göre de durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği sözlü olarak karşılıklı konuştuk. Koruma müdürü kardeşimizin de durumunun iyi olduğunu öğrendik" diye konuştu.

"HASTA YAKINLARININ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNE KADAR GEREKLİ ADIMLAR ATILIYOR"

Ardından da maden kazasında yaralanan 6 madenciyi ziyaret ettiklerini belirten Nebati, şöyle devam etti: Yatan 6 hastanın biri servise çıkmış, kendisiyle sohbet etme imkanımız oldu, oldukça iyi durumda. Diğer 5 hastamızın da yakınlarıyla bir araya geldik. Hasta yakınları özellikle Türkiye'nin ve dünyanın en büyük hastanesi olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimine, sağlık personeline ve tüm çalışanlarına selamlarını ilettiler. Çünkü ilk günden beri çok olağanüstü bir çaba sarf ediyorlar ve bu çabanın bir hastanın servise çıkmasıyla kendisini göstermiş olması onları çok umutlandırmış. Diğer hasta yakınlarının çocuklarının eğitimine kadar ayrıntılı düşünülüp gerekli adımların atılmasından dolayı da teşekkür ediyorlar. İnşallah 5 hastayla ilgili de günlük raporları sayın Başhekimimiz veriyor. Gelişmeler iyi yönde gidiyor. İnşallah kendilerine de rabbimden şifalar diliyoruz. Oldukça ağır bir travma yaşamışlar belli, aileleri de öyle. Onlara da dualarımızı, desteklerimizi çok açık bir şekilde ifade ettik. Büyük bir hastane ve 11 bin çalışanı olan böylesine devasa bir hastanede bu kadar olağanüstü bir memnuniyetin tüm hasta ve hasta yakınları tarafından görülmüş olması, bugüne kadar atılmış adımların ne kadar yerinde olduğunu göstermesi açısından çok önemli. Allah şifa dağıtan sağlık çalışanlarımızın eline kuvvet, düşüncelerine sebatlık versin. Tüm çalışanlarımıza da Allah kolaylıklar versin. Dualarımız hastalar içindir."

"HASTALARIMIZ EMİN ELLERDE"

Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Yıldırım ve Ayrım'ın sağlık durumlarının iyi olduğunu vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi ise şunları söyledi: "Bugün son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve yine İstanbul Milletvekilimiz Sayın Şamil Ayrım'ı ve araçta bulunan koruma görevlisi arkadaşımızı ziyaret ettik. Ayrıca 14 Ekim günü hepimizin canını yakan, bizleri çok üzen Bartın maden faciasında 41 kardeşimizin şehit olmasıyla sonuçlanan olaydan yaralı kurtarılan kardeşlerimizi ziyaret ettik. Bunlardan bir tanesinin serviste 5'inin de yoğun bakımda olduğu bilgisi zaten sizlerde de var. Dolayısıyla bu ziyareti gerçekleştirmek üzere bu güzel hastanemizde Koordinatör Başhekimimizin de bilgilendirmesi ve rehberliği çerçevesinde bu ziyareti gerçekleştirmiş ve hastalarımızı ilave olarak da Bartın maden faciasında yaralı olan kardeşlerimizin yakınlarını da ziyaret etme imkanı buldum. Her şeyden önce emin ellerde olduklarını, belki Türkiye'nin değil dünyanın en güzel hastanesinde bu tedavi hizmetlerini aldıklarına şahit oldum. Bundan dolayı başta böyle bir hastaneyi ülkemize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve burada görev alan Koordinatör Başhekimimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

"KİRİŞÇİ: KAZA HEMEN ÖNÜMÜZDE CEREYAN ETTİ"

Hastaların durumlarının gayet iyi olduğunu dile getiren Kirişçi, "Yoğun bakımda olanlar hariç hepsini tek tek ziyaret ettim. Rabbim bir daha bu millete Bartın faciası gibi facialar yaşatmasın. O seyahatte biz de vardık. En son Zengilan Havalimanı'nın açılışı ve oradaki bazı tarımsal tesislerin açılışı dolayısıyla biz de Azerbaycan'daydık. O konvoyda biz de vardık. Hemen önümüzde cereyan eden bir kazaydı ama tesellimiz burada bir can kaybının olmaması. Yaralı olarak ülkemize hastalarımızın getirilmiş ve tedavilerinin burada veriliyor olması bizim şu anki en büyük tesellimiz, en büyük mutluluğumuz" diye konuştu.