BOTAŞ Açılımı Nedir, Neyin Kısaltması? BOTAŞ Ne İş Yapar, Ne Anlama Gelir, Görevleri Nelerdir ve Hangi İllerde Var?

BOTAŞ 15 Ağustos 1974 yılında Türkiye'de Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi tarafından Ankara'da kurulmuş olan bir kuruluştur. Bu kuruluşun petrol ve doğalgaz olarak iki başlığı bulunmaktadır ve bu başlık altında bulunan konular ile ilgilenmektedir.

BOTAŞ AÇILIMI NEDİR?

Kısaltmalar dünya çapında sıkça kullanılmaktadır. Çoğu insan da kısaltmaların anlamlarını merak etmektedir. Anlamı merak edilen kısaltmalar arasında BOTAŞ da yer almaktadır. BOTAŞ kısaltmasının anlamı karşımıza "Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi" şeklinde çıkmaktadır.

BOTAŞ NEDİR?

Açılımı "Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi" olarak karşımıza çıkan Türkiye'nin en büyük kuruluşları arasında yer alan BOTAŞ 15 Ağustos 1974 yılında Türkiye'de kurulmuş bir İktisadi Kamu Kuruluşudur. Bu kuruluşusun kurucu ise karşımıza Türkiye Petrolleri Anonim Ortakları şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Genel müdürlüğü ülkemizin başkenti olan Ankara Bilkent'te yer alan BOTAŞ 1.83 milyar lira olan sermayesinin tamamı Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi adına kayıtlıdır. Ayrıca 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olmuş olan İktisadi Kamu Kuruluşudur. BOTAŞ petrol ve doğalgaz olmak üzere iki ana başlık altındadır. BOTAŞ günümüzde doğalgaz piyasasında tanımlanmış olan gaz ithalatı, ihracatı, depolanması, iletimi, toptan satışı ve ayrıca LNG ticareti, petrol iletim faaliyetleri gibi işler ile ilgilenmektedir.

BOTAŞ NE İŞ YAPAR?

Son yapılan sayıma göre 2836 çalışanı olan BOTAŞ'ın ne iş yaptığı da vatandaşlarımız tarafından merak edilmektedir. BOTAŞ günümüzde pek çok alanda hizmet veren ve istihdam sağlayan bir kurumdur. Bu kurum aktif olarak petrol ve doğal gaz boru hattı yapımı ve bunun işletmeciliği, doğal gaz ve LNG depolama ve bunların ticareti, LNG ve FSRU terminali işletmeciliği, liman hizmetleri ve uluslararası doğal gaz taşıma projeleri alanları üzerinde faaliyet göstermektedir.

BOTAŞ'IN GÖREVLERİ NEDİR?

Açılımı "Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi" olarak karşımıza çıkan Türkiye'nin en büyük kuruluşları arasında yer alan BOTAŞ'ın görevleri şu şekilde sıralabilir: