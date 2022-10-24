Forbes’a kapak olan Ordulu kalp doktoru Dilek Gürsoy: İlk kalp kapakçığı ameliyatımda ‘babam bundan mı öldü?’ diye üzüldüm

2012'de Avrupa'da İlk yapay kalp nakli gerçekleştiren kadın cerrah olarak tıp tarihine geçen Dilek Gürsoy, mesleğindeki başarılarıyla Forbes'in Almanca sayısına kapak oldu. 3 Kasım'da piyasada olacak dergi, Dr. Dilek Gürsoy için "Kalplerin Kraliçesi" sıfatını kullandı. SABAH, Ordulu olan Dilek Gürsoy'la konuştu. İşte anlattıkları;İşçi bir ailenin çocuğuyum. Annem 47 sene bir fabrikada çalıştı. Benim ve kardeşlerim için büyük fedakarlıklar yapan annemden gücümü alıyorum. Babam öldüğünde 10 yaşındaydım. Babam basit bir kalp kapakçığı sebebiyle hayata veda etti. Benim de ilk ameliyatım kalp kapakçığı ameliyatıydı. O zamanlar 'Tüh babam bu yüzden mi öldü' dedim kendi kendime.Kız çocuklarına rol model olmak istiyorum. Birilerini iyi yerlere gelme anlamında motive edebiliyorsak hedeflerimizi tamamlamışız demektir.2010'dan beri yeni bir yapay kalp projesi üzerinde çalışıyorum. Yeni yapay kalbimiz sessiz ve gürültüsüz olacak inşallah. 2023 yılında ilk defa insana takmayı düşünüyoruz.Dr. Gürsoy, 2019'da Almanya'nın en saygın ödüllerinden Victress Ödülü'ne ve Alman Tıp Ödülü'ne layık görülmüş aynı yıl Almanya'da yılın doktoru seçilmişti.