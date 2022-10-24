Haberler Gündem Haberleri NASA Açılımı Nedir, Ne İş Yapar?, Neyin Kısaltması, Ne Anlama Gelir? NASA'nın Açılımı, Okunuşu Ve Anlamı Nedir?
Giriş Tarihi: 24.10.2022 15:05 Son Güncelleme: 24.10.2022 15:05

NASA Açılımı Nedir, Ne İş Yapar?, Neyin Kısaltması, Ne Anlama Gelir? NASA'nın Açılımı, Okunuşu Ve Anlamı Nedir?

NASA Açılımı Nedir, Ne İş Yapar?, Neyin Kısaltması, Ne Anlama Gelir? NASA’nın Açılımı, Okunuşu Ve Anlamı Nedir?

Uzaya meraklı olan insanların karşılarına çıkan ilk ve en önemli kurum NASA’dır. Özellikle gerçekleştirmiş olduğu Apollo projesi ile Dünya’da ses getirmiş ve herkesin kendini tanımasını sağlamıştır. Ülkemizde de pek çok uzay meraklısı bulunması sebebi ile NASA hakkında pek çok konuyu araştırılmaktadır. NASA hakkında araştırılan konular arasında açılımı, okunuşu ve anlamı yer almaktadır.

NASA, Amerika Birleşik Devleti başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulan ve ABD'ye bağlı olarak çalışan uzay programı çalışmalarından sorumlu olan bir kurumdur. Başta askeri amaç ile kurulmuş olsa da daha sonrasında sivilleştirilmiştir. Pek çok projesi bulunan bu kurumun en bilindik projesi Apollo olarak karşımıza çıkar.

NASA Açılımı Nedir?

NASA uzay ile ilgilenen ilgilenmeyen herkesin duyduğu bir kısaltma olarak karşımıza çıkmaktadır. Her kısaltmada olduğu gibi bu kısaltmanın da açılımını bilenler olduğu gibi bilmeyen kişiler de bulunmaktadır. Bu nedenle NASA kısaltmasının açılımı oldukça merak edilmektedir. NASA kısaltmasının açılımı karşımıza "National Aeronautics and Space Administration" olarak çıkmaktadır.

NASA Okunuşu Nedir?

NASA kısaltmasının Türkler tarafından okunuşu direkt olarak yazıldığı şekilde yani "Nasa" dır. Ancak bu kısaltmanın açılımı "National Aeronautics and Space Administration" dır, yani İngilizcedir. NASA nın İngilizce olarak okunuşu yine "Nasa" olarak karşımıza çıkmaktadır.

NASA Anlamı Nedir?

NASA açılımı "National Aeronautics and Space Administration" olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu İngilizce kısaltmanın Türkçe anlamını da pek çok kişi merak etmekte ve bu sebep ile araştırmaktadır. NASA yani "National Aeronautics and Space Administration" ın Türkçe anlamı karşımıza "Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi" şeklinde çıkmaktadır.

NASA Nedir?

NASA yani "National Aeronautics and Space Administration" Türkçe anlamı ile "Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi" 29 Temmuz 1958 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulan Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmaların sorumlu kurumudur. Bu kurum 1 Ekim 1958 tarihinden itibaren askeri amaçlardan çok sivil alanda barışçıl bir şekilde faaliyet göstermeye başlamıştır.

NASA Ne İş Yapar?

Bu kurum Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay çalışmalarına yön vermiştir. NASA'nın Ay'a dönük Apollo uçuşlarında, Skylab uzay istasyonu ve daha uzay mekiği gibi çalışmaları bulunmaktadır. NASA sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kurum olmasına rağmen dünya ve insanlık için çok önemli bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır.

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NASA Açılımı Nedir, Ne İş Yapar?, Neyin Kısaltması, Ne Anlama Gelir? NASA'nın Açılımı, Okunuşu Ve Anlamı Nedir?
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