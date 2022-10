Sabah’a saldırı

Türkiye'yi karalamak için her platformu kullanan FETÖ'cüler, bu kez Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı'nda boy gösterdi. Türkiye'de hakkında tutuklama kararı bulunan firari FETÖ'cü Cevheri Güven, fuarda Türkiye aleyhinde konuşma yaptı. Bu konuşmayı haberleştirmek üzere fuarda bulunan SABAH Avrupa ekibi saldırıya uğradı. FETÖ elebaşıFetullah Gülen'in Almanya Temsilcisi Ercan Karakoyun, SABAH'ın Almanya Temsilcisi İsmail Erel'e saldırdı. Karakoyun, kamuya açık alanda Erel'in elinden cep telefonunu almaya kalkıştı. Telefonunu bırakmayan Erel, bileğinden yaralandı. Polise şikâyette bulunan Erel, ifadesi alındıktan sonra fuar doktoruna yönlendirildi, darp raporu aldı. Karakoyun ise olay yerinden hemen kaçtı. Olayın tanıklarından SABAH muhabiri Mustafa Akbaba, "Önce benim SABAH adına çalıştığımı öğrendiler. Ardından İsmail Erel'i de fark edip Karakoyun'a durumu anlattılar" dedi.İki FETÖ'cünün Karakoyun'un saldırısı anında önüne geçip görüntü almasını engellediğini ifade eden Akbaba, "O sırada Fatih Yılmaz'ı fark edemediler. Olay an be an kayıt altına alındı" diye konuştu. Erel, polise verdiği ifadede kamuya açık bir alanda bir gazeteci olarak işinin yapılmasına engel olunup darp edildiğini söyledi.Sosyal medya üzerinden devletin üst düzey bürokratları ve siyasetçilerine yönelik kara propaganda ve dezenformasyon içerikli videolarıyla tanınan FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen ve örgütün propaganda imamı olan firari Cevheri Güven, Frankfurt Kitap Fuarı'nda yine firari FETÖ'cü Bedrettin Uğur'un sorularını yanıtladı. FETÖ'cü Güven hakkında Adalet Bakanlığı Ağustos ayında Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin almış olduğu tutuklamaya yönelik yakalama kararını Almanya Adli Makamlara göndermiş, talep yazısında Güven'in Türkiye'ye iade edilmesi istenmişti. FRANKFURT