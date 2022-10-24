Silivri’de polisimiz şehit eden zanlıların Recep Esvet cinayetinden arandıkları ortaya çıktı

İstanbul Silivri'de bir çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekiplerine silahlı saldırı oldu. Şüpheliler tarafından açılan ateş sonucu sırtından vurulan komiser yardımcısı Alim Nar şehit oldu. Şüpheliler baba oğul Nihat Taş ve Turan Taş ile birlikte Can Erseven gözaltına alındı. Şehidin cenazesi bugün 15.00'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde yapılacak törenin ardından Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının akabinde Edirnekapı Şehitliğine defnedilecek.
Cinayet zanlısı olarak aranan 2 kişinin Silivri'de bir adreste saklandıklarının tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 2 polis yaralandı. Polise ateş açan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan polislerden Komiser Yardımcısı Alim Nar, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
1.5 AY ÖNCE CİNAYETE KARIŞMIŞLAR
Yakalanan zanlıların hangi olayla ilgili arandıkları ortaya çıktı. Ortaya çıkan detaylara göre yakalanan Nihat Taş ile Turan Taş, Avcılar'da öldürülen Recep Esvet cinayetiyle ilgili aranıyorlardı. 2 Eylül günü Denizköşkler Mahallesi'ndeki Mümtaz Sokak'ta meydana gelen olayda Nihat Taş'a ait çay ocağı ve berber dükkanına bir otomobille gelen 4 kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Silahlı çatışmada Recep Esvet öldürüldü. Olayda silahı kullanan Nihat Taş ve Turan Taş kayıplara karıştı.
VİLLADA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Bu cinayetle ilgili aranan iki şüphelinin Silivri'de bir villada saklandıkları tespit edildi. Bunun üzerine tespit edilen villaya Cinayet Büro Amirliği ekipleri gitti. Polisi gören Nihat Taş ateş açtı. Açılan ateşe polis karşılık verdi. Açılan ateş sonucunda komiser yardımcısı Alim Nar vuruldu. Olayda ağır yaralanan komiser yardımcısı hastaneye kaldırıldı. Düzenlenen operasyonda Nihat Taş, Turan Taş ve Can Erseven yakalandı. Hastaneye kaldırılan Komiser Yardımcısı Alim Nar tüm müdahalelere rağmen hayıtını kaybetti. Şehit düşen Nar, bugün düzenlenecek törenle Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.