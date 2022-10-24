Silivri’de polisimiz şehit eden zanlıların Recep Esvet cinayetinden arandıkları ortaya çıktı

1.5 AY ÖNCE CİNAYETE KARIŞMIŞLAR

Yakalanan zanlıların hangi olayla ilgili arandıkları ortaya çıktı. Ortaya çıkan detaylara göre yakalanan Nihat Taş ile Turan Taş, Avcılar'da öldürülen Recep Esvet cinayetiyle ilgili aranıyorlardı. 2 Eylül günü Denizköşkler Mahallesi'ndeki Mümtaz Sokak'ta meydana gelen olayda Nihat Taş'a ait çay ocağı ve berber dükkanına bir otomobille gelen 4 kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Silahlı çatışmada Recep Esvet öldürüldü. Olayda silahı kullanan Nihat Taş ve Turan Taş kayıplara karıştı.

VİLLADA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Bu cinayetle ilgili aranan iki şüphelinin Silivri'de bir villada saklandıkları tespit edildi. Bunun üzerine tespit edilen villaya Cinayet Büro Amirliği ekipleri gitti. Polisi gören Nihat Taş ateş açtı. Açılan ateşe polis karşılık verdi. Açılan ateş sonucunda komiser yardımcısı Alim Nar vuruldu. Olayda ağır yaralanan komiser yardımcısı hastaneye kaldırıldı. Düzenlenen operasyonda Nihat Taş, Turan Taş ve Can Erseven yakalandı. Hastaneye kaldırılan Komiser Yardımcısı Alim Nar tüm müdahalelere rağmen hayıtını kaybetti. Şehit düşen Nar, bugün düzenlenecek törenle Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.