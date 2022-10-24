SON DAKİKA | Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan açıklama yapacak

Son dakika haberine göre; Saat 15.20'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan ekim ayının son Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, birazdan Kabinede alınan kararları açıklamak üzere ulusa sesleniş konuşması yapacak.
BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASAL DÜZENLEME
Başkan Erdoğan'ın "aileyi güçlendirecek şekilde başörtüsüne "anayasal güvence" getirileceğine yönelik sözleri sonrası çalışmalar tamamlandı. Erdoğan'a teklif sunuldu. Kabinede teklife dair sunum yapılması ve düzenlemeyle ilgili olarak Erdoğan'ın onay vermesinden sonra anayasa değişiklik teklifinin meclise gelmesi bekleniyor. Anayasanın 41. maddesiyle aileye dair düzenlemeler yapılmasına ilişkin görüşler de değerlendirilecek. Bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin Mecliste tam kadro bulunması istenecek.
MADEN KAZASI DA GÜNDEMDE
Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada 41 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, patlama hakkında son olarak "Raporların çıkmasıyla ihmali görünen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak" mesajı vermişti. Patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ulaşılan son bulgular ve Maden Kazaları Komisyonu'nun kurulması da kabine toplantısında gündeme geldi.
TOGG'UN FİYATI MERAK KONUSU
Faiz kararı, esnaf ve dar gelirlilere dair atılacak yeni adımlar, Meclis gündemindeki torba yasalar Kabinede ele alınacak. 29 Ekim'de banttan inecek olan TOGG'un fiyatı ise merakla bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) hakkında mesajlar vermesi bekleniyor.