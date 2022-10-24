SON DAKİKA | Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan açıklama yapacak

Son dakika haberine göre; Saat 15.20'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan ekim ayının son Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, birazdan Kabinede alınan kararları açıklamak üzere ulusa sesleniş konuşması yapacak.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASAL DÜZENLEME

Başkan Erdoğan'ın "aileyi güçlendirecek şekilde başörtüsüne "anayasal güvence" getirileceğine yönelik sözleri sonrası çalışmalar tamamlandı. Erdoğan'a teklif sunuldu. Kabinede teklife dair sunum yapılması ve düzenlemeyle ilgili olarak Erdoğan'ın onay vermesinden sonra anayasa değişiklik teklifinin meclise gelmesi bekleniyor. Anayasanın 41. maddesiyle aileye dair düzenlemeler yapılmasına ilişkin görüşler de değerlendirilecek. Bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin Mecliste tam kadro bulunması istenecek.