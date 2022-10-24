TEMA Açılımı Nedir? TEMA Vakfı Nedir, Ne İş Yapar, Neyin Kısaltması, Sorumlulukları Ve Görevleri Nelerdir?

TEMA, 11 Eylül 1992 yılında Hayrettin KARACA ve Nihat GÖKYİĞİT önderliğinde kurulmuş, Türkiye'nin öncelikli olarak erozyon ile mücadele etmesini amaçlamış bir vakıftır. Pek çok proje ve kampanya yapan ve günümüzde sadece erozyon ile mücadele ile sınırlı kalmayan TEMA vakfı hakkında merak edilen "TEMA açılımı nedir? TEMA Vakfı nedir, ne iş yapar ve görevleri nelerdir?" gibi soruların yanıtını bu yazımızda derledik.

TEMA Açılımı Nedir?

Türkiye'de açılımı merak edilen pek çok vakıf bulunmaktadır. Çok sık adını duyduğumuz ve ağaçlandırma projeleri ile karşımıza çıkan bir vakıf olan TEMA vakfının da açılımı merak edilmektedir. TEMA Vakfı'nın merak edilen açılımı karşımıza "Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı" olarak çıkmaktadır.

TEMA Vakfı Nedir?

Açılımı "Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı" olan TEMA Vakfı 11 Eylül 1992'de İstanbul'da kurulan çevre dostu bir vakıftır. Bu vakfın liderleri Hayrettin KARACA ve Nihat GÖKYİĞİT olarak karşımıza çıkar. TEMA vakfının asıl amacı erozyon ile mücadele etmek, doğal varlıkların korunmasını sağlamaktır. Doğa koruma alanında Türkiye'de yer alan en bilinen sivil toplum örgütü olarak bilinir.

TEMA Vakfı Görevleri Nelerdir?

TEMA vakfının pek çok görevi bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı aşağıdaki gibidir.