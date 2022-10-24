Haberler Gündem Haberleri TEMA Açılımı Nedir? TEMA Vakfı Nedir, Ne İş Yapar, Neyin Kısaltması, Sorumlulukları Ve Görevleri Nelerdir?
Giriş Tarihi: 24.10.2022 14:52 Son Güncelleme: 24.10.2022 14:52

TEMA Açılımı Nedir? TEMA Vakfı Nedir, Ne İş Yapar, Neyin Kısaltması, Sorumlulukları Ve Görevleri Nelerdir?

TEMA Açılımı Nedir? TEMA Vakfı Nedir, Ne İş Yapar, Neyin Kısaltması, Sorumlulukları Ve Görevleri Nelerdir?

Türkiye’de yer alan en büyük en bilindik vakıflardan bir tanesi TEMA vakfıdır. Bu vakfı hemen herkes bir şekilde duymuş, ağaç kampanyalarına ya da başka projelerine destek olmuştur. Bu vakfa destek olsa bile TEMA vakfı hakkında soruları olan hala pek çok vatandaşımız bulunmaktadır. Özellikle bu vakfın isminin açılımı ve görevleri vatandaşlarımız tarafından merak edilmektedir. TEMA açılımı nedir, TEMA vakfı nedir, ne iş yapar? İşte detaylar.

TEMA, 11 Eylül 1992 yılında Hayrettin KARACA ve Nihat GÖKYİĞİT önderliğinde kurulmuş, Türkiye'nin öncelikli olarak erozyon ile mücadele etmesini amaçlamış bir vakıftır. Pek çok proje ve kampanya yapan ve günümüzde sadece erozyon ile mücadele ile sınırlı kalmayan TEMA vakfı hakkında merak edilen "TEMA açılımı nedir? TEMA Vakfı nedir, ne iş yapar ve görevleri nelerdir?" gibi soruların yanıtını bu yazımızda derledik.

TEMA Açılımı Nedir?

Türkiye'de açılımı merak edilen pek çok vakıf bulunmaktadır. Çok sık adını duyduğumuz ve ağaçlandırma projeleri ile karşımıza çıkan bir vakıf olan TEMA vakfının da açılımı merak edilmektedir. TEMA Vakfı'nın merak edilen açılımı karşımıza "Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı" olarak çıkmaktadır.

TEMA Vakfı Nedir?

Açılımı "Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı" olan TEMA Vakfı 11 Eylül 1992'de İstanbul'da kurulan çevre dostu bir vakıftır. Bu vakfın liderleri Hayrettin KARACA ve Nihat GÖKYİĞİT olarak karşımıza çıkar. TEMA vakfının asıl amacı erozyon ile mücadele etmek, doğal varlıkların korunmasını sağlamaktır. Doğa koruma alanında Türkiye'de yer alan en bilinen sivil toplum örgütü olarak bilinir.

TEMA Vakfı Görevleri Nelerdir?

TEMA vakfının pek çok görevi bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı aşağıdaki gibidir.

  • Ülkemiz topraklarının çölleşme ve erozyon tehlikesine dikkat çekmek ve bu konuda mücadele etmek. Ayrıca bu mücadelenin devlet politikası haline gelmesi için uğraşmak
  • Dünya ekosistemini oluşturan toprak, su, orman, biyolojik çeşitlilik gibi doğal varlıkların korunması ve bununla ilgili toplumsal bilincin oluşmasını sağlamak
  • Yetişmekte olan ve var olan doğal ormanları korumak ayrıca topluma ağaç sevgisi aşılamak
  • Ülkemiz içerisinde yer alan tarım alanları, çayır ve meraları korumak, geliştirmek. Bu alanların amaçları dışında kullanılmasına engel olmak
  • Doğal varlıkların korunması ve bu doğal varlıkların gerektiği şekilde yönetilmesi için gerekli olan yasal düzenlemelerin yapılmasına öncülük etmek ve bu çalışmalara destek vermek

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TEMA Açılımı Nedir? TEMA Vakfı Nedir, Ne İş Yapar, Neyin Kısaltması, Sorumlulukları Ve Görevleri Nelerdir?
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