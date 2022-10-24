TOBB Açılımı Nedir, Neyin Kısaltması? TOBB Ne İş Yapar, Ne Anlama Gelir, Görevleri Nelerdir ve Ne Zaman Kuruldu?

Tam da bu noktada oda ve borsaları denetleme amacıyla kurulan TOBB, ülkemizin her ilinde karşımıza çıkmaktadır. Büyüyen sanayimizle birlikte artan istekler tek bir yerde toplanmaktadır. Bu isteklerin ve sorunların değerlendirilmesi TOBB tarafından yapılmaktadır.

TOBB AÇILIMI NEDİR?

Her yerde karşımıza çıkmaya başlayan ve sayısı arttıkça karışmaya başlayan kısaltmalardan birisi de TOBB açılımı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği şeklindedir. Hemen hemen her ilde karşımıza çıkabilecek TOBB, hakkında insanlarda merak uyandırmaktadır.

TOBB NEDİR?

TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), adından anlaşılacağı üzere yalnızca ülkemizde faaliyet göstermektedir. Ülkemizin her ilinde bulunan TOBB, 365 adet borsa ve oda üstünde olan bir kuruluştur. TOBB, himayesi altında borsa ve odalar bulundurduğu gibi kendisi de uluslararası ve yerel bazı odalar birliğine (Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambers), Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) vb.) üyedir. Borsa ve odalar, TOBB tarafından bunlara bağlı olan ya da ilgili kurum ve kuruluşların denetimi; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Ticaret odaları kamu kuruluşudur ve oda başkanı seçimi 14 Yönetim Kurulu ve Genel Kurul üyeleri kararına göre seçilmektedir. Yönetim Kurulu ise borsa ve odaları temsil eden 5 başkan yardımcısını 4 yıllık için seçer. 2003 senesinde Ankara'da TOBB bir alt kuruluşu olarak faaliyet gösteren Türkiye Odalar ve Borsalar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) kurulmuştur.

TOBB NE İŞ YAPAR?

TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), 81 il ve 165 ilçede faaliyet gösteren bir kamu kuruluşudur. Kurulduğundan günümüze kadar odalar ve borsa üyelerinin mesleki eylemlerini kolaylaştırmak, birlik mensuplarının birbirleri içerisinde ve toplumdaki ilişkilerini denetlemek, oda ve borsaların ilgili konunun uygulanmasıyla alakalı istek ve görüşlerini yanıtlamak gibi görevleri bulunmaktadır.

TOBB GÖREVLERİ NELERDİR?

TOBB görevlerinin bir kısmı şu şekilde sıralanabilir: