Umudunu emperyalizme bağlayanlar kaybedecek

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023 seçimleri kapsamında '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' temalı açık hava toplantılarına devam ediyor. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar ise şöyle oldu:Türkiye'nin egemenlik haklarını beraber koruyacağız. Türkiye'ye tuzak kuranlar 2023'de alt edilecektir.Emperyalizmin kalleş fermanına ümit bağlayanlar, 2023'te kenara itilecektir.Milletimizin hak ve hukukunu birlikte savunacağız, devletimizin egemenlik haklarını beraber koruyacağız, daha güzel daha güvenli Türkiye'ye ulaşmak için canımızı dişimize takıyoruz.2023 Türk tarihinin dönüm noktalarından biridir, 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüdür. Ayrıca sandık ve demokrasi yılıdır. Türkiye'yi zillete düşürmek isteyenler 2023'te alt edilecektir.Ekmeğini yediği, suyunu içtiği, havasını soluduğu vatanını gittikleri ülkelerde şikayet edenler çok iyi bilsinler ki bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için icazet yarışına girenler, gelsinler de Manisa'daki imrenilecek heyecan dalgasına kulak versinler. Adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.Kılıçdaroğlu meydan okuyor ancak hala adayım diyemiyor. Malum belediye başkanlarını Sayın Erdoğan ile eş tutup rakip gösteriyorlar. Bu bir FETÖ yönetimidir. Yenemiyorsan yıprat taktiğidir.Adaylık için talimat sırasına giren, bunu da hamburger maskesiyle gizleyen ittifak ortaklarına hesabı soracak olan Türk Milleti'dir. Henüz dış güçlerden aday için izin ve yetki belgesi alamadıkları için bir şey söyleyemiyorlar, Amerika'ya biri gidiyor biri geliyor.İktidar ruhsatını ABD'den almak için kuyruğa girenleri Türk milleti sandığın başında bekleyecektir.Henüz dış güçlerden adayı için izin alamadılar.Maalesef emperyalizmin hesabına çalışan bir muhalefet anlayışının ülkemizde bulunuyor olması utanç anıtı gibi karşımızdadır.Türkiye'de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçemez. Bunlardan hayır gelmez. Çünkü zilletin sonu yoktur, sonucu yoktur. Kılıçdaroğlu ne yapsa nafiledir.İngiltere'de başbakanların görev süreleriyle marulun bozulma süresi mukayese edilmektedir. Türkiye'de ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle siyasi istikrar hamdolsun kurumsallaşmıştır.TSK'ya "kimyasal silah" iftirası" bölücü terör örgütü PKK'nın iftirasına sarılıp şerefli Türk askerini suçlayan kim varsa teröristtir, haindir, suçludur ve dökülen şehit kanlarının vebali onların üzerindedir.Türk Tabipler Birliği'nin kapatılması, başkanının da hesap vermesi haktır. Türk Tabipler Birliği başkanı, PKK'nın safına girmiştiradayı bulabilmek için icazet yarışına girenler gelsinler Manisa'ya baksınlar, koştura koştura ABD'de soluğu alan iş birlikçiler yüreği yetiyorsa buraya kulak versinler.2023 seçimleri Türkiye'nin kaderini tayin edecektir. Ya geleceğimiz zillete düşüp heba olacaktır ya da Cumhur'un cesaret ve dirayetiyle bütün korkuluklar yıkılacak, bütün oyunlar bozulacaktır.Henüz dış güçlerden aday için izin ve yetki belgesi alamadıkları için bir şey söyleyemiyorlar, Amerika'ya biri gidiyor biri geliyor.