Bitlis Çayı Viyadüğü’ne son kaynağı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, viyadüğün, 904 metre uzunluğunda, 15 Bin 600 ton çelik kullanılan tek parça köprü olduğunu belirterek: "Burada kullanılan çelikle 2 adet Eyfel Kulesi yapılabilirdi. Köprümüz, yerli mühendislik, tasarım ve yapımıyla yüzde yüz yerli ve millidir. Bitlis'imiz için gurur kaynağıdır" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılış ve incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar ile birlikte kente geldi. Bitlis Valisi Oktay Çağatay tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu, Bitlis Çayı Viyadüğü Şantiyesi'nde brifing alıp inceleme yaptıktan sonra Bitlis-Baykan arası viyadük birleştirme segmentinin son kaynağını yaptı.



Bakan Karaismailoğlu, Bitlis Çayı Viyadüğü'nü, 'Teknolojik köprüler' sınıfında inşa ettiklerini belirterek şöyle konuştu:"Köprümüz, güçlendirilmiş kutu kiriş tipteki çelik tabliyeli teknolojik köprüdür. Aynı zamanda, ilk defa, yüzde 3,82 eğimde, tutma-sürme yöntemiyle gerçekleştirilen 904 metre uzunluğunda 15 bin 600 ton çelik kullanılan tek parça köprüdür. Burada kullanılan çelikle 2 Eyfel Kulesi yapılabilirdi. Bugün kaynak törenini gerçekleştirdiğimiz köprümüz, yerli mühendislik, tasarım ve yapımıyla yüzde yüz yerli ve millidir. Bu yanıyla da hepimiz için, Bitlis'imiz için ayrı bir gurur kaynağıdır. Bizim ulaşım ve haberleşme yatırımlarımızda, Doğu Batı ayrımı yoktur. Bizim önceliklerimiz, ihtiyaç ve kalkınmadır. Biz Kömürhan, Ağın ve Nissibi köprüleriyle birlikte Bitlis Çayı Viyadüğü'nü de 'teknolojik köprüler' sınıfında inşa ettik. 2020 yılında, Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Beğendik (Botan) Köprüsü'nü de içinde barındıran Küçüksu-Hizan-Pervari Yolu'nu hizmete açmıştık.



Bu şeklide Bitlis, Siirt ve Van illerimiz başta olmak üzere ülkemiz adına çok önemli bir ulaşım projesini hayata geçirdik. Hizmete girdiği günden bu yana, Botan Köprüsü'nden 1 milyon 587 bin araç geçiş yaptı. Tıpkı Botan Köprüsü ve bağlantı yolları gibi, Bitlis'te yaptığımız bölünmüş yollar sayesinde, sıla ve sevdiklerimize artık rahat, güvenli ve hızlı bir şekilde kavuşuyoruz. Ne mutlu ki, sizlere hak ettiğiniz hizmetleri sunmak bizlere nasip oldu. Bitlis Çayı Viyadüğü'müzün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Bakan Karaismailoğlu, viyadükteki son kaynak töreninin ardından, kent merkezine geçip restorasyon çalışmaları süren tarihi köprülerde incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, Bitlis Deresi üzerinde yapımı devam eden Dere Üstü Islah Projesi kapsamında ortaya çıkan tarihi köprülerde incelemelerde bulundu. Açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Bitlis'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, daha sonra Bitlis çevre yolu ve kavşağı açılış törenine katıldı. Bakan Adil Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmada, çevre yolu sayesinde hattaki 12 dakikalık seyahat süresinin 4 dakikaya indiğini söyleyerek şöyle konuştu: "Şehir içi trafiğini rahatlatacak Bitlis Çevre Yolu ve Kavşağı'nın açılışı vesilesiyle bir aradayız. Bitlis, Doğuyu, Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerine bağlayan son derece önemli bir konumda yer alıyor. Bitlis'imiz, yani omuzlarında önemli bir sorumluluğu taşıyor. Tabii bu durum da Bitlis'in şehir içi trafiğine yansıyor. Kent merkezinde ciddi bir yoğunluk oluşturuyordu. Bitlis'e rahat bir nefes aldırabilmek için çalışmalarımıza başlamış, 11 kilometrelik çevre yolunu yapmıştık. Hızla gelişen Bitlis'in çevre yolu ağını hizmete sunduğumuz 9 kilometrelik kesim ile daha da geliştirdik.



Bitlis şehir içi trafiğini rahatlatmak için tesis ettiğimiz çevre yolu ile Güneybatıda Şanlıurfa ve Diyarbakır üzerinden, Doğuda ise Van ve sınır kapıları hattından gelen transit karayolu trafiğini şehir dışına aldık. Proje kapsamındaki Bitlis giriş kavşağı sayesinde, çevre yolumuzun hem şehir merkezi bağlantısını sağladık hem de mevcut çevre yolu ile bağladık. Projemiz, 6 kilometrelik çevre yolu, 3 kilometrelik Bitlis giriş kavşağı ve 156 metrelik Sarik Köprüsü ile birlikte, toplamda, 9 kilometredir. 2x2 şeritli, bölünmüş yol ve bitümlü sıcak kaplamalıdır. Bugün hizmete açtığımız çevre yolumuz sayesinde, hattaki 12 dakikalık seyahat süresi, 4 dakikaya inmektedir. Böylece bir yılda, zamandan 27, 5 milyon lira, akaryakıttan 1,5 milyon lira olmak üzere, toplamda, 29 milyon liralık tasarruf sağlayacağız. Ayrıca, yine yıllık olarak, 298 ton egzoz emisyon azalması sağlayıp, çevreye katkımızı sunmaya devam edeceğiz. Bizim aklımızda, kalbimizde 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' ilkesi vardır. Buna göre yaşıyor, buna göre hizmet ediyoruz. Bu ilke ışığında hayata geçirdiğimiz her bir projenin, eserin tıpkı akarsular gibi bölgesine, şehrine, milletimize bereket taşıdığını görüyoruz. Bu çalışmalarımız daha inşaat aşamasından itibaren bölgenin üretim, istihdam, ekonomi, kültür, turizm ve ticaretine can suyu oluyorlar."

Bitlis'in bölünmüş yollarını yaklaşık 16 katına çıkardıklarını söyleyen Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2003 yılından bugüne gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla, Bitlis'in bölünmüş yollarını yaklaşık 16 katına çıkardık. Bitlis'in yolları için bizden önceki ayrılan kaynağı yaklaşık kırk kat artırarak, 294 milyon liradan, 11 milyar 608 milyon liraya yükselttik. Bitlis il yolları içindeki bölünmüş yol oranını yüzde 43'lere yükselterek, Türkiye ortalamasının üzerine çıkardık. Bitlis'imizde yapımları devam eden 10 karayolu projesinin toplam bedeli 5 milyar 720 milyon liradır. Bu yatırımlarımızla bölgemizdeki bereketi daha da artıracağız inşallah. 20 yılda Bitlis'in kalkınması için ulaştırma ve altyapı hizmetlerimizi seferber ettik. Şehrimizi bugünlere getirdik. Bundan sonra da 'Durmak yok, yola devam' diyoruz. Biz Batı'ya ne yaptıysak, Doğu'ya da aynısını yapıyoruz. Hükümetimiz devlet aklıyla yaptığı planlamalarla bu ayrımı ortadan kaldırmıştır. Ulaşım ve haberleşme yatırımlarıyla, hasret dolu türkülerdeki yol tariflerini tersine çevirdik. Bitlis için de ne yapsak yeridir, yerindedir.Artık, 'Bitlis'in yolları taştan geçilmez' türkülerini değil, 'Bitlis'in yolları bölünmüş, geçilir' deyişlerini söyleyeceğiz" dedi.