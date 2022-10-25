Halk Ekmek’e siyah perde

İBB iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama'nın, Hadımköy'deki Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın çalıştığını iddia etmesinin ardından SABAH fabrika çevresindeki nöbetini dün de sürdürdü. Haftanın ilk iş gününde de bölgeyi gezen SABAH ekibi, gündemi sarsan görüntülerin ardından ne İBB'nin ne de Halk Ekmek yönetiminin herhangi bir adım atmadığını tespit etti.Naylonla kaplı makinelerin görüntüsünden rahatsız olan yönetim, naylonları söküp ekmek üretmek yerine bu kez pencereleri perdeyle kapattırdı. Saatler sabah 05.00'e yaklaştığında sabah sevkiyatı için herhangi bir araç yerinde yoktu. Depo kapılarının kapalı olduğu alanda bekleyen herhangi bir sevkiyat arabasının da olmadığı görüldü.Öte yandan fabrikanın elektrik tüketimine ait detaylar da ortaya çıktı. Elektrik tüketim verilerine göre, Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası açılışa özel 3 gün çalıştı. Günlük tüketimlere bakıldığında 21-22-23 Temmuz'da tüketimin arttığı, 23 Temmuz'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenden sonra 24 Temmuz'da elektrik tüketiminin düştüğü görüldü. Bu fark, Halk Ekmek'in Cebeci ve Edirnekapı'daki ekmek fabrikalarının elektrik sözleşmeleri ve tüketimlerine bakıldığında da net şekilde ortaya konuldu. Verilere göre, 23 Temmuz'da açılışı yapılan Hadımköy'deki ekmek fabrikasının elektrik sözleşme gücü Edirnekapı'daki fabrikaya göre 13.3 kat daha yüksek. Buna rağmen elektrik tüketimi Edirnekapı'daki tüketimin sadece yüzde 20'si kadar. Hadımköy'deki ekmek fabrikasının elektrik sözleşme gücü, Cebeci'deki Halk Ekmek Fabrikası'ndan 5.1 kat daha yüksek. Buna rağmen eylül ayında elektrik tüketimi Cebeci fabrikasının yüzde 15'i kadar.