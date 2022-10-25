İBB yapamadı, bakanlık bitirdi

'İBB TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN HATLARDA ÖNEMLİ BİR İLERLEME YOK'

İstanbul'da devam eden metro çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan şunları söyledi:

Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının açılışının ardından İstanbul'da, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı, Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-lstanbul Havalimanı metro hattı, Bakırköy sahil Bahçelievler Güngören Bağcılar Kirazlı metro hattı, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca-Bosna Bulvarı metro hattı, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ile Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir metro hattı olmak üzere 96 kilometre uzunluğundaki 6 hatta 7 gün 24 esasıyla çalışmalara devam ediyoruz. Şu an İstanbul'da Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı hattı da dahil işletmede olan 271 kilometre raylı sistem hattını İstanbullulara kazandırmış olduk. Bunun gururu ve memnuniyetiyle çalışmalarımız hızla devam ediyor. Sırada Kağıthane-İstanbul Havalimanı ve şu an sizlerle bir araya geldiğimiz Başakşehir- Kayaşehir metro hattı var. Diğer 4 metro hattımızı da 2023 yılı içerisinde bitirecek, milletimizin hayatına hız ve konfor katmaya devam edeceğiz. Özetle, İstanbul'un raylı sistem ağı, yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde 363 kilometreye yükselecek."

İstanbul'da işletilen 260 kilometrelik metro hattının 2019 yılı öncesinde İstanbulluların hizmetine sunulduğunu anımsatan Karaismailoğlu, "Aradan yaklaşık 3,5 yıl geçmesine rağmen taş üstüne taş konulmadığını, İBB tarafından yapılması gereken hatlarda önemli bir ilerleme olmadığını görüyoruz. Milletin derdiyle dertlenmeye niyetleri yok. Çözüm, çare, hizmet üretmek yok. Siyasi hülyalara dalmışlar, manzara seyrediyorlar" ifadelerine yer verdi.

'70 BİN YOLCUYA HİZMET VERECEK'

Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi metrosu hakkında bilgi veren Bakan Karaismailoğlu şunları aktardı:

"Karaismailoğlu, "Başakşehir-Kayaşehir arasında Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden de geçecek metromuzun son aşamasına geldik. 6,2 kilometre uzunluğundaki hattımızda Onurkent, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Başakşehir Metrokent istasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon var. Tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar ile saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede. Hastaneye ulaşım, hayat meselesidir. Bekletmeye, oyalamaya gelmez; siyasi kavgaya alet edilemez dedik. Kayaşehir - Mahmutbey Arası Seyahat Süresi 20 dakika, Metrokent - Bakırköy Özgürlük Meydanı Arası Seyahat Süresi 29 dakika, Metrokent - İstanbul Havalimanı Arası Seyahat Süresi 24 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Bağcılar (Kirazlı) Arası Seyahat Süresi: 23 dakika olacak. İstiyoruz ki bizimle lafta değil, hizmette yarışsınlar ama yapamıyorlar. Biz de onları kendi hâllerine bıraktık. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projeler ile İstanbul'u bir marka şehre dönüştürdük."