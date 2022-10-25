Şehit oğlunun anılarını evin odasında yaşatıyor

İstanbul Vezneciler'de 2016'da terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki polis memuru Emrah Pekdoğan'ın Kırıkkale'de yaşayan ailesi, oğullarının üzerinden çıkan son parası, bağlaması, eski fotoğraf makinesi ve lise dönemindeki madalyalarının da aralarında olduğu birçok eşyasını evlerinin bir odasında sergiliyor. Anne Narişen Pekdoğan, oğlunun mezarından alınan toprak ile aracının plakası ve ruhsatına kadar birçok eşyasını evlerinin bir odasında sergiliyor. Oğlunun anılarının olduğu odaya girdiğinde duygusal anlar yaşadığını belirten anne Pekdoğan, "Eşyalarını, nefesimin yettiği yere kadar evimde saklamak istiyorum. Odaya gelince eşyaların olduğu dolabının camını açıyorum, 'Kuzum, ben geldim' diyerek selam verip giriyorum odaya. Onunla konuşuyorum, dertleşiyorum, bazı zamanlar ağlıyorum, gülüyorum. Bazen odaya girdiğimde oğlumu yanımda hissediyorum" diye konuştu.