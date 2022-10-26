SSCB açılımı nedir?, Ne anlama Gelir, Neyin Kısaltması, SSCB hangi devletlerden oluşur?

Sovyetler Birliği adı altında toplanan ülkeler dünya savaşları zamanında kurulmuş ve yakın tarihte dağılmış bir birliktir. Ayrılan ülkelerin bir kısmının tekrardan birlik olmasıyla devam etmeleriyle ayrılanlar ise tam bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Bu kapsamda, SSCB'yi oluşturan devletler ve SSCB'nin açılımı merak ediliyor. İşte bu kısaltmanın açılımı ve merak edilenlerin yanıtı!

SSCB Açılımı Nedir?

Dünya tarihinde birçok devlet ve birlik ismi olarak uzun isimler kullanılmış ve neticesinde kısaltmalar kullanmaya başvurulmuştur. Bu kısaltmalar arasında bulunan ve tarih konusuna biraz merak duyanlar tarafından ya da en azından ortaöğretimini tamamlamış öğrenciler tarafından duyulan bir isim olarak karşımıza çıkan SSCB, açılımı tarihe ilgili olanlarca oldukça merak edilmektedir. SSCB'nin açılımı; Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olarak karşımıza çıkmaktadır.

SSCB Nedir?

Tarih konusunda ilgili olanların çokça merak ettiği birlikler arasında bulunan SSCB, yakın tarihte yer alan ve 1.Dünya Savaşı zamanlarında Vladimir Lenin önderliğinde gerçekleşen 1917 Ekim Devrimi ile dağılmasının ardından 1922 senesinde kurulan ve 1991 senesine kadar varlığını koruyabilen bir devletler birliğidir. Yüzölçümü 22.403.000 km2 olarak 2.Dünya Savaşı sonrasındaki en büyük ülke olarak konumlandırılmış ve nüfusu olarak da 293.047.571 kişiyle üçüncü sırada yer almaktadır. Ancak bu unvanlar fazla uzun sürmemiş ve 69. senesinde reformlar neticesinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) resmen dağılmıştır. Dağılmasının ardından da bağımsızlığını ilan eden 15 devletten 12'si tekrardan bir araya gelerek Bağımsız Devletler Topluluğunu oluşturmuştur. SSCB başkenti Moskova ve para birimi Sovyet rublesi olarak karşımıza çıkmıştır..

SSCB Hangi Devletlerden Oluşur?

SSCB adı altında yer alan devletler bulunmakla birlikte sonradan katılan ve dağılması öncesinde ayrılan devletler de olmuştur. SSCB adı altında bulunmayıp da adını kullanan bir devlet de bulunmaktadır ve bu devlet Pridnestrovian Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer adı geçen devletleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

- Ermenistan SSC

- Azerbaycan SSC

- Beyaz Rusya SSC

- Estonya SSC

- Gürcistan SSC

- Kazakistan SSC

- Kırgızistan SSC

- Letonya SSC

- Litvanya SSC

- Moldova SSCB

- Rusya SFSC

- Tacikistan SSC

- Türkmenistan SSC

- Ukrayna SSC

- Özbekistan SSC