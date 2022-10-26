Türk Tabipler Birliği'nden skandal paylaşım: "Şebnem Hocamızla gurur duyuyoruz"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organında "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığını" yönünde yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında gözaltı kararı verildi.

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK terör örgütü propagandası yapma suçundan soruşturması yürütülen Şebnem Korur Fincancı Kadıköy ilçesindeki adresine yönelik yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 1 adet örgütsel el kitabı ve Tabanca ve Kalaşnikof mermisi Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında evinde yapılan aramalarda ele geçirilen suç içerikli materyaller ile ilgili işlemlerinin bitiminin ardından, Ankara TEM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edileceği öğrenildi. Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, ikametinde gözaltına alınmasıyla birlikte sosyal medya üzerinden algı operasyonları ile destek mesajları atıldığı görüldü.

ŞEBNEM HOCALARI İLE GRUR DUYUYORLARMIŞ

Türk Tabipler Birliği resmi sosyal medya hesabından Şebnem hoca ile gurur duyuyoruz derken, "Bir süredir yürütülen linç kampanyasının ardından bugün gözaltına alınan hocamız Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya yapılanları asla kabul etmiyoruz. Hocamıza ve örgütümüze sahip çıkarak mücadelemizi sürdüreceğiz!" diyerek propagandaya devam ettikleri görüldü.

TABİP ODALARI PKK SAVUNUCUSU FİNCANCI'YA SAHİP ÇIKTI

İstanbul Tabipler Odası, "TTB MK Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması kabul edilemez. Bilinmelidir ki TTB her zaman iyi hekimlik değerlerine bağlı bir mücadele sürdürmüştür. Şebnem Korur Fincancı derhal serbest bırakılmalıdır!" paylaşım yaparak Fincancı'ya sahip çıktıkları görüldü. Diyarbakır Tabipler Odası, "TTB MK Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması kabul edilemez. Bilinmelidir ki TTB her zaman hekimlik değerlerine ve hakikate dayalı bir mücadele sürdürmüştür." paylaşımıyla destek verdikleri gördü. Şanlıurfa Tabipler Odası, "TTB Merkez Konsey Başkanımız Prof.Dr.Şebnem Korur Fincancı Adli Tıp Uzmanı, insan hakları savunucusu ve İyi hekimlik için mücadele eden bir hekimdir.Gözaltına alınması kabul edilemez. Merkez konsey başkanımız derhal serbest bırakılmalıdır!" şeklinde destek mesajı attıkları görüldü. Van Hakkari Tabipler Odası, "Bir haber kanalında çarpıtılarak verilmiş bir açıklama nedeniyle uzun süredir yürütülen linç kampanyası sonucunda gözaltına alınan insan hakları savunucusu Türk Tabipler birliği Merkez konseyi başkanı Sayın Şebnem Korur fincancının gözaltına alınması kabul edilemez" diyerek Fincancı'ya sahip çıktılar. Adana Tabipler Odası, "TTB MK Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, savcılık tarafından ifadeye çağrılmayı beklerken gözaltına alınması asla kabul edilemez. Demokratik hukuk devleti ilkeleri işletilerek Dr.Şebnem Korur Fincancı derhal serbest bırakılmalıdır." paylaşımında bulundu.