Adıyaman’da terör operasyonu: HDP İlçe Başkanı Hüseyin Uzun gözaltına alındı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün KCK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun'un adresine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon yapıldı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALA EL KONULDU

Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Hüseyin Uzun, jandarma komutanlığına götürülürken adresinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konulduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan gözaltına alınan Hüseyin Uzun'un 2019 yıllında Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Belde Belediye Başkanlığına da aday olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.