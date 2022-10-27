AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: 22 milyon ekmek nerede?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katıldığı bir canlı yayın programında, Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası hakkında açıklamalarda bulundu. Kabaktepe, "Halk Ekmek Fabrikası açtık diyorsunuz, 3 aydır çalıştırmıyorsunuz. Bunu konuşmayacak mıyız?" diye konuştu. AK Parti İl Başkanı olarak bir soru sorduğunu kaydeden Kabaktepe, "Diyorum ki bu fabrika açıldığı günden itibaren 2-3 gün mizansen olarak çalıştırıldı sonra da çalışmadı. Soru şu: Ürettiğiniz 22 milyon ekmek nerede? Görüntü yayınlayın. 36 saat gazeteciler orada beklemiş. Gelen kamyon yok, giren işçi yok. Sanal mı üretiyorsunuz? 90 milyon tost ekmeği nerede? Hangi elektrikle üretiyorsunuz? Elektrik faturaları yayınlandı. Gazeteci geliyor içeri almıyorsunuz. Çekimler yapılıyor, fabrikanın makinelerinin üzeri örtülü. Sonra pencerelerini kapatıyorsun" dedi.Fabrikanın çalıştığına dair hiçbir emarenin olmadığını kaydeden Kabaktepe, Başkan İmamoğlu'nun fabrikanın çalıştığını göstermesi kendi elindedir. Fabrikanın 22 Temmuz'dan bu yana güvenlik çekimlerini yayınlayın. Elektrik faturası diye Edirnekapı'nın faturasını yayınladılar" şeklinde konuştu.