Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım’ı hastanede ziyaret etti

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Genel Başkanvekilimiz Sayın Binali Yıldırım ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Şamil Ayrım'ı, tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde ziyaret ettik. Her ikisini de gayet iyi gördük, çok şükür. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sn. Binali Yıldırım ve İstanbul Milletvekilimiz Sn. Şamil Ayrım'ı tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde ziyaret ettik.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 27, 2022
Her ikisini de gayet iyi gördük, çok şükür. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/qCnKdjWWpA