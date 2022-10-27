İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin çalışmalarıyla ilgili TGS’nin sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre TGS, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin görev ve faaliyetlerine ilişkin CİMER üzerinden, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında sorular yöneltti.

İletişim Başkanlığı, merkezin teşkilat şemasındaki yeri, bağlı olduğu başkanlık, yasal dayanağı, çalışma usul ve esaslarını düzenleyen mevzuat, personel unvanı ve bütçe başlıklarındaki soruları yanıtladı.

Verilen yanıtta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına, görevlerine yönelik 14 Sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3'üncü maddesi gereği "Kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılması için gerekli bilgi akışını sağlamak ve bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait hizmetleri yapmak." görevi verildiği hatırlatıldı.

Başkanlığın "Türkiye hakkındaki propaganda faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek ve bunlara karşı sorumlu kamu kurumları ile iş birliği yapmak, gerekli tedbirleri almak" ile görevlendirildiği belirtilen yanıtta, Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin bu kapsamda başkanlık makamına bağlı olarak, makam oluruyla kurulduğu bilgisi paylaşıldı.

"MANİPÜLASYON VE DEZENFORMASYONA KARŞI FAALİYET GÖSTERİYOR"

Merkezin görevlerinin Türkiye'ye yönelik dezenformasyon faaliyetlerini takip ve dezenformasyonla mücadele etmek olduğuna işaret edilen yanıtta, merkezin Türkiye aleyhine yürütülen psikolojik harekat, propaganda, algı operasyonu, iç ve dış dezenformasyon faaliyetlerini takip ettiği, ülkeye yönelik manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Faaliyetler çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının internet sayfasında haftalık "Dezenformasyon Bülteni"nin de yayımlandığı bildirilen yanıtta, merkezin faaliyetlerinin kamuoyunun erişimine açık olduğu vurgulandı ve "Söz konusu faaliyetlere bilgi edinme hakkının kullanılmasına ihtiyaç duyulmaksızın başkanlığımızın internet sitesinden ulaşılabilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin çalışmalarını koordinatör, uzman, uzman yardımcısı, sözleşmeli personel ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen personel ile yürüttüğü aktarılan yanıtta, merkezin müstakil bütçesinin bulunmadığı belirtildi.