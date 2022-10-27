İnkâr ettiği ByLock’a 319 bin kere girmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "mezun mesulü" İsa Gündüz'ün, kullanmadığını öne sürdüğü ByLock'ta eşiyle yazışmalarının yanı sıra kendisine ilişkin özel bilgiler paylaştığı tespit edildi. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Gündüz hakkındaki hükmün gerekçesi yazıldı. Karara göre üniversite öğrenimi sırasında örgütle tanışan Gündüz, ilerleyen dönemde bölge ilköğretim mesulü ve bölge imamı olarak görev yaptı, "İsmail" kod adını kullandı. Üniversite mezuniyetinin ardından örgütün sözde "Ankara il mezun mesulü" konumuna getirilen Gündüz, bu kapsamda örgüt mensuplarıyla polislik, subaylık ve zabıt kâtipliği gibi meslekler için mülakat yaptı. Gündüz'ün hazırladığı raporlar doğrultusunda örgüt mensuplarının bu mesleklere yönlendirilmesi sağlandı. Gerekçeli kararda, sanığın örgütsel faaliyetlerine tanıklık edenlerin beyanlarına da yer verildi. Bilgisine başvurulan O.Y., "Bu şahıs, örgütün üst yöneticilerinden kendisine verilen talimatlar doğrultusunda yaşardı, yapı ile bağları çok kuvvetliydi. Buna örgüt tarafından maaş verilirdi, herhangi bir işte resmi olarak çalışmazdı" ifadelerini kullandı. Gündüz'ün adına kayıtlı telefon hattında 6 Aralık 2014 ile 23 Aralık 2015 arasında ByLock'ta 319 bin 603 veri tespit edildiği aktarılan kararda, sanığın başkası adına kayıtlı telefon hattı üzerinden ise bu programa bağlantı sayısının 27 bin 411 olduğu ifade edildi. Gündüz'ün, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, hükümle birlikte tutukluluğunun devamına karar verildiği belirtildi.