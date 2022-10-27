İzmirli depremzedelerden Başkan Erdoğan’a teşekkür: Devletimiz yanımızda güçlüyüz

Son olarak önceki gün Rezerv alandaki 312 konut ve 2 iş yerinin kura çekimi gerçekleştirildi. Yılsonuna kadar da rezerv alandaki konutların tamamının teslim edileceği belirtildi. Yaşananlar deprem mağduru vatandaşlar arasında büyük sevinçle karşılandı. Kısa adı İZDEDA olan İzmirli depremzedelerin örgütlü olduğu İzmir Depremi Mağdurları Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan, rezerv alanda 312 konut için kura çekimi yapıldığını açıkladı. Konutların depreme dayanıklı olduğunu belirten Özkan, "Bugün 312 vatandaşımız daha konutuna kavuştu, hepsine hayırlı olsun. İnşallah bir daha deprem yaşamazlar ancak biz konutlarının depreme dayanıklı olduğunu biliyoruz" dedi.