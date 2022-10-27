Pençe-Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı

ŞEHİDİN KANI YERDE KALMADI

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için azimli, kararlı ve güçlü şekilde mücadelemiz sürüyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlerle girilen çatışmada 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.