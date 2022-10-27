Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi

KELEŞ MERMİSİ ÇIKTI!

Adreste yapılan aramalarda ise, 1 adet örgütsel el kitabı, tabanca ve kalaşnikof mermisi çıktığı öğrenildi. Sabah saatlerinde gözaltına alınan şüpheli, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya götürülmek üzere ilerleyen saatlerde başkent polisine teslim edilecek.