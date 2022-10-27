Son dakika: Bursa’daki bombalı eylemin failini CHP üyeleri saklamış! Operasyonun detayları ortaya çıktı

YARDIMI KAMERA İLE TESPİT EDİLDİ

Yine gözaltına alınan isimlerden Umur Ö'nün de Ayvalık'ta yaşadığı, halen CHP Balıkesir Ayvalık Teşkilatı aktif üyesi olduğu, 2011 ile 2019 yılları arasında Ayvalık Belediyesine ait olduğu değerlendirilen şirketlerde çalıştığı tespit edildi. Umur Ö.'nün Cebrail Gündoğdu'ya barınma ve lojistik ihtiyaçlarını karşıladığı kamera görüntüleri ile tespit edildiği, örgütsel faaliyetlerin icrası amacıyla Rana İ., Dilara Su K.ve Tuğba E. ile irtibatının olması örgüt ile olan bağını ve irtibatını açıkça koyduğu belirtildi.