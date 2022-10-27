TTB yönetimini görevden alma talebi

Terör örgütü PKK/YPG'nin yayın organında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kimyasal silah kullandığı iftirasını ortaya atan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, İstanbul Kadıköy'deki evinde dün gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TTB yönetimi ve Fincancı'nın görevden alınmasını istedi.Soruşturma kapsamında Fincancı, dün sabah saatlerinde İstanbul Kadıköy'deki evinde TEM Şube ekiplerince kızı Kardelen Fincancı Arıkan ile birlikte gözaltına alındı. 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlamasıyla kelepçelenerek emniyete götürülen Fincancı'nın evinde yapılan aramada, Mersin 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nce toplatma kararı bulunan Bejan Matur'un "Dağın Ardına Bakmak" adlı kitabı, 25'i dolu, biri boş 9 mm'lik Browning tabanca mermisi, 2'si dolu, biri boş 3 Kalaşnikof mermisi bulundu. Fincancı, İstanbul'daki işlemlerinin ardından, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya götürüldü.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, TTB'nin kapatılması için de harekete geçti. Korur'un hâlen sürdürdüğü TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, TTB Kanunu'nda geçen "Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliği'nin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığı'nın veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın istemi üzerine..." şeklindeki yasa gereği son verilmesi ve yeni merkez konseyi başkanı seçilmesi için de nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne talepte bulunuldu.Şebnem Korur Fincancı, PKK'nın yayın organına konuk olup, kimyasal silah kullanıldığını gösteren görüntüleri izlediğini iddia ederek, "Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, kimyasal gazlardan, zehirli gazlardan biri kullanılmış durumda" açıklamasını yapmış, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı.Fincancı, PKK'ya destek amacıyla 1128 akademisyen tarafından imzalanan bildiriye de imza atmıştı. Fincancı yargılandığı İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Terör örgütü propagandası" yapmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.Fincancı'nın gözaltına alınmasıyla birlikte sosyal medya üzerinden algı operasyonları devreye sokuldu. TTB'nin resmi sosyal medya hesabından "Şebnem hoca ile gurur duyuyoruz. Yapılanları asla kabul etmiyoruz. Hocamıza ve örgütümüze sahip çıkarak mücadelemizi sürdüreceğiz" paylaşımı yapıldı. İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana gibi kentlerde de tabipler odası propagandayı destekledi.