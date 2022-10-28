Bombacı teröristleri CHP’liler saklamış

Bursa'da 20 Nisan'da infaz koruma memurlarını taşıyan servise düzenlenen bombalı saldırının faillerinden, MLKP terör örgütü üyesi 'Zafir Emre' kod adlı Cebrail Gündoğdu'nun gizlenmesine yardım eden şüphelilere operasyonun detaylarına SABAH ulaştı.Terörist Gündoğdu, Ayvalık ve Dikili'nin ardından saklandığı Mememen'de 22 Ekim'de yakalanmıştı. Saldırının faillerinden 'Tanya' kod adlı Seda Baykan ile İzmir Dikili'de yakalanan Mehmet Mustafa U.'ya ait hücre evinde kaldığı tespit edilen Gündoğdu'yu Ayvalık'ta evlerinde saklayan 8 kişi de aynı gün Balıkesir ve İzmir'deki eşzamanlı operasyonlarla y. Yakalanan 8 kişi arasında CHP üyeleri çıktı.Interpol'ün turuncu kategorisinde aranan teröriste yardım eden isimlerden Rana İ., Tuğba, E. ve Umur Ö.'nün CHP üyesi olduğu belirlendi. Uzun yıllardır CHP Ayvalık İlçe Teşkilatı'nda aktif üye olan Rana İ.'nin, bir dönem de ilçe teşkilatında Yönetim Kurulu Üyesi olduğu belirlendi. Ayvalık Belediyesi'ne ait Güzel Ayvalık adlı şirkette destek personeli olan Rana İ.'nin daha önce de belediyeye ait şirketlerde çalıştığı tespit edildi.Rana İ.'nin son 1 yılda Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye ve belediyeye ait şirket çalışanlarıyla irtibatlı olduğu tespit edildi. Rana İ.'nin evindeki aramada MLKP Eş Başkanı Başak Şahin Duman ve Bursa'da saldırı yapan örgüt üyesi Dilek Arsu'nun parmak izleri tespit edildi. Ayrıca Rana İ.'nin örgütte yönetici konumda bulunduğu ve kızı Dilara Su K., Tuğba E. ve Umur Ö.'ye örgütsel talimatlar verdiği değerlendirildi. Dilara Su K.'nın da aynı operasyonda İzmir'de gözaltına alındığı öğrenildi.Gündoğdu'yu Ayvalık'ta evinde sakladığı belirlenen Tuğba E.'nin ise halen CHP Balıkesir Ayvalık Kadın Kolları aktif üyesi ve Ayvalık Belediyesi iştiraki şirkette destek personeli olduğu ortaya çıktı. Tuğba E.'nin ikametinde yapılan aramalarda da parmak izleri tespit edildi. Rana İ. ve Tuğba E.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.Umur Ö.'nün de halen CHP Balıkesir Ayvalık Teşkilatı aktif üyesi olduğu, 2011-2019 arasında Ayvalık Belediyesi'ne ait şirketlerde çalıştığı tespit edildi. Umur Ö.'nün Gündoğdu'nun barınma ve lojistik ihtiyaçlarını karşıladığı kamera görüntüleriyle tespit edildi.