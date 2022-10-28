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Giriş Tarihi: 28.10.2022

Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı’nı kabul etti

Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı’nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu. Öte yandan Akar, Gantz ile Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü. Yapılan ortak basın açıklamasında Akar, iki ülke arasında ilişkilerin gelişmesi, diyaloğun artması için ziyaretin önemine değinerek, "Başta Filistin olmak üzere fikir ayrılığı yaşadığımız bazı konuların çözümünü de kolaylaştıracağına inanıyoruz" dedi.
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Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı’nı kabul etti
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