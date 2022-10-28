Fincancı, hazırladığı raporla Mumcu suikastını kararttı

Uğur Mumcu'nun abisi Ceyhan Mumcu, Uğur Mumcu cinayetinin faillerine, o dönemde Adli Tıp Başkanı olan Fincancı'nın hazırladığı rapor nedeniyle ulaşılamadığını açıkladı. Mumcu; Fincancı'nın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı'yken, Uğur Mumcu cinayeti sanıklarını muayene etmeden haklarında rapor düzenlediğini öne sürerek yargılamanın bu nedenle uzadığını söyledi. Zanlıların ilk ifadelerinde, saldırının azmettiricilerini söylemeyi kabul ettiğini ancak rapor nedeniyle yargılama uzayınca, daha önce verdikleri ifadelerini değiştirdiklerini söyledi.