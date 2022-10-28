HDP’nin Fincancı sevdası Meclis’i karıştırdı

TBMM Genel Kurulu'nun önceki gün yapılan toplantısında HDP'liler gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı için "Fincancı Türkiye'nin onurudur" deyince tartışma çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Düşünce ve ifade hürriyeti başka, TSK'ya, Mehmetçiğe, milletimize ve devletimize iftira bambaşka bir şeydir" dedi. MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, "Burada bu hikâyeleri anlatıp da insanları masum göstermeye çalışmayın. Bir doktorun, TTB Başkanı'nın evinde otomatik silah mermisinin ne işi var? Adli tıpçı olması bunu haklı çıkarır mı?" diye tepki gösterdi. İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da HDP'lileri eleştirerek, "Türk ordusunun kararlılığını gölgeleyecek, PKK'yı içinde yuvalandıkları ve alçaklık yapmak için pusulandıkları yerlerde mutlu edecek açıklamalar onur değil, onursuzluktur" diye konuştu.