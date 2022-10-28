Örgüt propagandası yapmaktan tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı ve Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Rasime Şebnem Korur Fincancı, Terör Soruşturma Bürosu'nda Cumhuriyet Savcısı'na verdiği ifadenin ardından tutuklama istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan tutuklama sevk yazısında, Fincancı'nın konuşma yaptığı basın-yayın kuruluşunun terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğuna yer verildi. Yazıda yayın organında terör örgütü propagandasında paylaştığı, bu paylaşımın suça konu eylemin daha ağır şekline vücut verdiği kaydedildi. Fincancı'nın tutuklama isteminde, ayrıca canlı bağlantı sırasında ekrana örgütsel saikle ve propaganda amacıyla terörist fotoğraflarının verildiği ve "Zap'ta kimyasal silahla gerillalar katledildi" yazdığı vurgulandı. Fincancı ifadesinde, katıldığı yayın organının PKK'ya ait olup olmadığını bilmediğini söyleyerek, videoyu izleyip arkadaşlarıyla fikir alışverişinde bulunduklarını öne sürdü. Söz konusu görüntülere ilişkin kimyasal ve zehirli gazlarla ilgili bir değerlendirme yaptığını itiraf eden Fincancı, "Görüntüler kapsamındaki kimyasal, toksik ve zehirli gazlarla ilgili yorum bir ön değerlendirmedir. Hekimler arasında yapmış olduğumuz video değerlendirmesi ile 19 Ekim'de canlı bağlantıya çağrılmam arasında bir irtibat yoktur. Canlı bağlantı için arayan kişiyi tanımıyordum. Yine söz konusu yayın kuruluşunun PKK silahlı terör örgütünün irtibatlı ve geçmiş haberlerini, yayınlarını bilmiyorum" dedi.