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Giriş Tarihi: 28.10.2022

Pençe Kilit’ten acı haber

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Pençe Kilit’ten acı haber
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Çavuş Faim Bozkurt şehit oldu. Şehidin Batman'ın Sason ilçesindeki evine Türk bayrakları asıldı. Bozkurt, ilçede dün düzenlenen törenin ardından Daper Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bozkurt'un babası Nazmi Bozkurt ile telefonda görüşerek, başsağlığı dileklerini iletti. Bozkurt da Erdoğan'a "Vatan sağolsun. Biz de canımızı feda etmeye hazırız. Allah sizi başımızdan eksik etmesin" dedi.



Öte yandan hainlerce şehit edilen Bozkurt'un kanı yerde kalmadı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlerle girilen çatışmada 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullandı.
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Pençe Kilit’ten acı haber
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