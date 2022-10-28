SON DAKİKA! Malatya’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi...Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 22.16'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 5,14 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 28, 2022
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2022-10-28
Saat:22:16:10 TSİ
Enlem:38.269 N
Boylam:38.809 E
Derinlik:5.14 km
Detay:https://t.co/jIKbK2xwZT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi