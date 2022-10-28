Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 28.10.2022 22:31

SON DAKİKA! Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA! Malatya’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi: Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.14 KM olarak kaydedildi. Malatya'daki deprem, çevre illerden de hissedildi.

Son dakika haberi...Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 22.16'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 5,14 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA