TTB için düğmeye basıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hukuk ve Değişim Derneği'nin düzenlediği programda avukatlar ve hukuk fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Bakan Bozdağ, konuşmasında Türk Tabipleri Birliği'nin yapısı ile ilgili mevzuat çalışması yaptıklarını açıklayarak, başörtüsüne ilişkin Anayasa değişikliğine değindi. Bakan Bozdağ, Türk Tabipleri Birliği ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısından sonra açıklama yaptığını hatırlatarak, "Şimdi biz bunun çalışmasını yapıyoruz. Hem Türk Tabipleri Birliği, hem mimar ve mühendisler odalarıyla ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz. Ve Türk Tabipleri Birliği'nin 'Türk' ismine hakaret edercesine Türk milletine ve Türkiye Devleti'ne düşmanlık eden terör örgütlerinin ağzıyla, 'Türk' ifadesini kullanan bir çatının altında görev yapması, bu milletin de devletimizin de kabul edeceği bir iş değildir. O nedenle burada yeni bir düzenleme hazırlığına başlandı. İnşallah çalışmamız bittikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza, kabineye arz edeceğiz. Ondan sonra da parlamentoda Cumhur İttifakı milletvekilleri bunun yasalaşma sürecini takip edecekler" ifadelerini kullandı.