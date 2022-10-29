29 Ekim’de minikler coştu

Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına yönelik bir ilke atıldı. Bayram, 1200 okul öncesi öğrencisinin oluşturduğu "Minik Yüreklerin Dev Korosu" konser etkinliğiyle coşkuyla kutlandı.

BİR İLKE İMZA ATILDI

T.C. Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ,Erciyes Üniversitesi, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve LEGADDER'in katkılarıyla gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında bir ilke imza atıldı. 1200 okul öncesi öğrencisinin oluşturduğu "Minik Yüreklerin Dev Korosu" konser etkinliğiyle coşkuyla kutlandı. Yaş grubu itibariyle en fazla katılımcıya sahip bu koro ile de bir rekora imza atılmış oldu.