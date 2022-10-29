Ankara Başsavcılığı’ndan TTB yönetimi hakkında dava: Görevlerine son verilsin

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadelede kimyasal silah kullandığı iftirasını ortaya attığı gerekçesiye "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında yeni bir adım atıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ile hâlen Merkez Konseyi Başkanı olan Fincancı'nın görevlerine son verilmesi, bunların yerine yeni merkez konseyi başkanı ve üyelerin seçilmesi talebiyle Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Başsavcılık tarafından hazırlanan davanamede, Fincancı'nın internet üzerinden yayın yapan Medya Haber TV'ye 19 Ekim'de konuk olduğu, TSK'nın zehirli, kimyasal, toksik gazlar kullanmak suretiyle yasaklı kimyasal silahlar kullandığını söylediği, aynı yayında "Zap'ta kimyasal silahla gerillalar katledildi" ifadesinin yer aldığı arka fon resminin kullanıldığı kaydedildi. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde, Medya Haber TV hakkında 15 farklı PKK propagandasını yaptığına ilişkin soruşturma dosyasının bulunduğu aktarıldı.Davanamede, Fincancı'nın TTB Merkez Konseyi Başkanı resmi sıfatını kullanarak somut bir bilgisi, resmi bir belgesi veya başkaca bir delili olmaksızın açıklamalarda bulunduğu, yayında PKK üyelerinin resimlerinin, gerilla ve çatışmasavaş ibareleriyle gösterildiği, sözde kimyasal silahla kullanıldığı iddiasıyla PKK'nın mağdur gösterilmeye çalışıldığı, Fincancı'nın konuşmasının sonunda, "Ben teşekkür ederim. Geçmiş olsun size de ayrıca" diyerek örgüt yanlısı söylemde bulunduğu vurgulandı.6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'na atıfta bulunan davanamede, bu kanunda "TTB ve Tabip Odaları kuruluş amacının dışında faaliyette bulunamazlar" ifadesinin açıkça belirlendiği, "Amaçları dışında faaliyet gösteren TTB'nin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine bulundukları yer cumhuriyet savcısının istemi üzerine o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi'nce karar verilir" şeklinde ayrı bir düzenlemenin olduğu hatırlatıldı. Başsavcılık, bu nedenle TTB meslek odasının amacı dışında faaliyet gösterdiği ve Fincancı'nın başkanlık sıfatını, kendisine verilen yetkiler ve görevler dışında kullanarak illegal faaliyetler yürüttüğü, idari yönden de tedbir alınması gerektiğini belirterek, Asliye Hukuk Mahkemesi'nden konsey üyeleri ve Fincancı'nın görevlerine son verilmesini, yerlerine de yeni merkez konseyi başkanı ve üyelerin seçilmesini istedi.