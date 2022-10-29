CHP’li vekillerin mahkemeye hakaretine soruşturma

Yalova Belediyesi'nde görevden alınan eski Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman'ın yargılandığı davada CHP'li milletvekillerinin mahkeme heyetine hakaretiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yalova Belediyesi'nde "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, irtikap, güveni ve görevi kötüye kullanma ve zimmet" suçlarıyla ilgili soruşturma kapsamında yaklaşık 3 yıl önce görevinden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman önceki gün hâkim karşısına çıktı. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin, Salman'ın tek başına yargılanma talebini reddetmesi üzerine CHP'li milletvekillerinin de aralarında bulunduğu grup, mahkeme heyetine bağırıp hakaretler etti.Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, duruşmada ve adliye koridorlarında yaşananlarla ilgili "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlattı. Mahkeme heyetine hakaret eden grupta yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile CHP Mersin Milletvekilli Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın dosyalarının ayrılarak soruşturma için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verildi. Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin ise tek tek belirleneceği öğrenildi.