Fincancı hakkında yeni suç duyurusu: Terör örgütü üyeliğinden yargılanmalı

Milliyetçi Hekimler Derneği, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 'terör örgütü üyeliği' suçundan yargılanması talebiyle suç duyurusunda bulundu. Dernek adına avukat Funda Sadıkahmet, Fincancı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe sundu. Dilekçede, Fincancı'nın mesnetsiz iddialar ortaya attığı, en büyük amacının TSK ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yıpratmak olduğu ve PKK'nın sözcüsü gibi açıklamalar yaptığı vurgulandı. Yaptığı açıklamalar nedeniyle Fincancı'nın PKK terör örgütünün bir üyesi olduğuna dair ciddi emareler oluştuğu ve bu sebeple Fincancı'nın 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan da yargılanması gerektiği kaydedildi. Fincancı'nın kimyasal silah iftirasıyla birlikte PKK'lı teröristlerin adeta insanlık suçu mağduru gibi gösterildiği, örgüt propagandası yapıldığı ifade edilerek, Fincancı'nın Türk hekimlerinin itibarına da zarar verdiği aktarıldı. Hem Fincancı'nın hem de TTB Merkez Konseyi üyelerinin cezalandırılması talep edildi.