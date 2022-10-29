Kılıçdaroğlu, ‘Milleti kandırıyorlar’ demişti… Yerli otomobil TOGG bugün üretime başlıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, bu tarihi günde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı o konuşmayı 'Yine Çaktınız Kemal Bey' diyerek paylaştı. Hamza Dağ'ın paylaşımına birçok sosyal medya kullanıcısından destek geldi.