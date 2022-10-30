Ateşin çocukları PKK’yı dolandırmış: Parayı bakın nasıl almış!

ÖRGÜT KAN KAYBETTİĞİ İÇİN SAHİPLENİYOR

Terör örgütünün son yıllarda yaşamış olduğu hezimeti gizleyebilmek ve kitlesine halen var olduğunu ispatlayabilmek için kamuoyuna ve özellikle basına yansıyan asayiş olaylarını bile örgüt adına kendileri yapmış gibi sahiplenme yoluna gittiği, geçmiş yıllara ait orman yangınları ve kundaklama görüntülerinin üst yönetim tarafından kendi eylemleri gibi sahiplenilerek örgüte müzahir haber ajanslarında yayınlayarak terör eylemi olarak üstlenildiği tespit edildi.