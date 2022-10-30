Cumhuriyet’e çok yakıştı

Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan TOGG'un üretim tesisi dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. TOGG çalışanlarının alkışlarıyla banttan indirilen aracın direksiyonuna oturan Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte test sürüşü gerçekleştirdi. TOGG'un fabrikasını gezen Erdoğan, ilk seri üretim aracını almak için de sipariş verdi. Erdoğan açılış töreninde özetle şöyle konuştu:Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun. Anadolu topraklarını bizlere vatan yapan ecdadı, milli mücadelenin kahramanlarını, Gazi Mustafa Kemal ile TBMM'nin tüm mensuplarını rahmet ve şükranla yâd ediyorum. Bu anlamlı günde milletçe tek yürek olduğumuz tarihi açılışta buluşmamızı nasip eden Rabb'imize hamdüsena ediyorum.Millet olmak demek, ortak bir geleceğe yönelmek demektir. TOGG ülkemizin güçlü yarınları için işte bu ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. TOGG, Türkiye'nin, 85 milyonun ortak gururudur.Bizler çağ açıp çağ kapatan Fatih'lerin, dünyayı değiştiren öncülerin torunlarıyız. Şimdi TOGG, Avrupa'nın yollarına prestijli bir Türk markası olarak bütün modelleriyle girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar. Ne diyecekler "Çılgın Türkler geliyor" diyecekler.Bu süreçte proje Devrim otomobilinin akıbetini yaşasın diye uğraşanlara da bizi bu yoldan geri döndürmeye çalışanlara da rastladım. İlk tanıtımda 'Hani bunun fabrikası nerede?' diyerek kendi akıllarınca alay edenler vardı. İşte fabrikada burada, Bursa Gemlik'te.Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait TOGG'un üretiminde Anadolu'nun dört bir yanındaki tedarikçilerimiz de yer alıyor. Burada her yıl 175 bin araç üretilirken 4 bin 300 kişiye doğrudan, 20 bin kişiye dolaylı istihdam sağlanacak. 2030'a kadar üretilecek 1 milyon adet araçla milli gelirimize 50 milyar dolardan, cari açığın azaltılmasına 7 milyar dolardan fazla kazanç sağlayacağız.TOGG, lityum iyon bataryaların ülkemizde üretimi noktasında dünyanın önde gelen şirketlerinden biriyle anlaştık. TOGG tesisinin yanındaki 609 bin metrekarelik arazide inşa edilecek batarya fabrikasının temelini yakında atıyoruz.54 şirkete elektrikli araç şarj istasyonu işletme lisansı verdik. TOGG da Trugo'yla 600'den fazla noktada 1000'den fazla şarj cihazını devreye sokuyor. TOGG ne zaman yollarda olacak. Seri üretimden çıkan araçların test ve sertifikasyon süreci hemen başlıyor. 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda Togg'u yollarımızda göreceğiz.TOGG aracısız bir şekilde vatandaşlarla buluşacak. Vatandaşlar Şubat'ta başlayacak ön satışla birlikte siparişlerini verebilecekler. Ön satış ve sipariş şartları şirket tarafından açıklanacaktır.TOGG'un fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde tespit edileceğine babayiğitlerle karar vereceğiz. Önümüzdeki yılın mart ayı sonunda pazara çıkacak ürünün fiyatının bugünden ilanı hem doğru hem de mümkün değildir. Ön satışın başlayacağı Şubat ayında TOGG'un fiyatı da açıklanacaktır.Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TOGG'u "Yeni, şık ve modern" olarak nitelendirdi. Erdoğan, "Ülkemizin cennet köşesinden renkler, Togg'a ayrı bir güzellik katmış. Ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali Anadolu kırmızısından yana oldu" dedi.Türkiye'nin akıllı otomobili TOGG, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye'nin Renkleri" ile yollarda olacak. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, 5 farklı modelde üretim yapılacak araç için "Global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettik. Renklerimizle tüm Türkiye'mizi kucaklıyoruz. Dış dünyada belki bir Kapadokya, Pamukkale kadar tanınmayan Kula'nın, Oltu'nun doğal taş yapısının da tanınmasını istiyoruz" dedi. Karakaş henüz fiyatı açıklanmayan aracın önümüzdeki yıl mart ayında trafiğe çıkmaya hazır olacağını da söyledi.