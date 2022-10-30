Kılıçdaroğlu ‘rakı masalarından uzak durun’ demişti! Yine dinlemediler

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı ve Milletvekilleri Ensar Aytekin ve Fikret Şahin'in organize ettiği Cumhuriyet Balosu gecesinde rakı, şarap, bira sel gibi gitti.

SAADET PARTİSİ DAVETİ REDDETTİ!

6'lı masa ittifakının İl başkanlarını da çağıran CHP İl Başkanı Serkan Sarı reddedildi. 6'lı masadan davete sadece İYİ Parti'nin İl Başkanı Özlem Uğral katıldı. Uğral'ın da rakı ve mezeleri görünce salondan erkenden ayrıldığı görüldü.

İl başkanı Serkan Sarı, milletvekilleri Ensar Aytekin ve Fikret Şahin geceyi masaları gezerek, kadeh kaldırarak geçirdi. 'Geliyor gelmekte olan' sloganları eşliğinde kadehler kaldırdılar.

FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMAYALIM

CHP'nin önceki dönem Genel Başkanı Hikmet Çetin'in onur konuğu olarak katıldığı gecenin sonunda yakın çevresine "Fotoğrafları sosyal medyada paylaşmayalım" uyarılarında bulunduğu öğrenildi.