Yurtta bayram coşkusu

Cumhuriyet'in kuruluşunun 99'uncu yılı nedeniyle yurdun dört bir yanında kutlamalar düzenlendi. İstanbul Valiliği'ndeki kabul töreniyle başlayan kutlamalar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın tebrikleri kabul etmesinin ardından Vatan Caddesi'ndeki geçit töreniyle devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu geçit töreninde Türk Yıldızları selamlama uçuşu yaptı. Askeri birlikler ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve öğrenciler, vatandaşları selamlama geçişi yaptı. Cumhuriyet'in 95. yılında resmi açılışı yapılan İGA İstanbul Havalimanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birlikte hizmete girişinin 4. yılını da kutladı. Çekyalı heykeltıraş Patrik Prosko'nun 7 ayda bir araya getirdiği Atatürk'ün hayatına dokunmuş 539 parça eşyadan oluşan Atatürk Anamorfozu yolcuların büyük ilgisiyle karşılandı.Şırnak'ın Cizre ilçesinde vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde yürüyerek Cumhuriyet'in kuruluşunun 99'uncu yıldönümünü kutladı.Hakkâri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında "Fener alayı yürüyüşü" yapıldı. Şemdinli Kaymakamlığı tarafından organize edilen fener alayı yürüyüşü ilçe girişinde başlayarak oluşturulan kortejle yüzlerce insanın katılımıyla Cumhuriyet Caddesi'ne kadar devam etti.Kayseri'de sıcak hava balonları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için havalandı. Gökyüzünü Türk bayraklarıyla donatan balonlar görsel şölen oluşturdu. Erciyes'in 3 bin 917 metre rakımlı zirvesinde açılan dev Türk bayrağı, dağcılar tarafından Vali Gökmen Çiçek'e teslim edildi.Muğla'nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar denizin altında Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılını kutladı. Bir dalgıç okulu, denizin altında Türk bayrağı açarak Cumhuriyet'i kutladı.Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'ndaki komandoların tören geçişi gururlandırırken, mavi bereliler caddede marşlar söyleyerek yürüdü.Adana'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. 7'den 77'ye tören alanına gelen vatandaşlar Türk bayraklarını sallayarak korteje katılanları selamladı.Kırklareli'nde 29 Ekim kutlamalarında Kıbrıs Gazisi Hasan Ula fenalaştı. Gaziye ilk müdahaleyi tören alanında bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptı.Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla üzerinde Türk bayrağı bulunan balon uçurdu.Erzurum Jandarma Komutanlığı'nda görevli komandoların gösterisi büyük beğeni topladı. Komutanlık bünyesindeki Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) birimlerindeki görevli komandolar, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, "Karada, havada, su altında Türk bayrağı" sloganıyla kentin tarihi ve turistik alanlarında Türk bayraklı gösteri yaptı. Tam teçhizatlı komandolar, UNESCO Dünya Mirası listesine aday gösterilen Tortum Şelalesi'ne Türk bayrağı astı.Kars, Ardahan ve Iğdırlı dağcılar, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Tekelti Dağı'na tırmandı. Cumhuriyet Bayramı'nı zirvede kutlayan 20 dağcı, 2550 metre rakımlı zirvede Türk bayrağını göndere çekti./SABAH