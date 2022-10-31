AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı 16.40'ta başladı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda başörtüsüne yönelik anayasa teklifi üzerinde son bir değerlendirme yapılacak.
Teklifin bu değerlendirmenin ardından Meclis'e sunulması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu açıkladı.
Toplantıda bunun yansımalarının yanı sıra 2023 seçimlerine yönelik hazırlıklar da ele alınacak.
Karadeniz'de Rus gemilerinin saldırıya uğraması sonrası tahıl sevkiyatının askıya alınması da değerlendirilecek.
MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.