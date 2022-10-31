Başkan sessiz

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdür Vekili Hakan Olkaç, Sağlık Daire Başkan Vekili Ahmet Balcı, İmar Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ali Çetin ve Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Uçar, 'görevi kötüye kullanma' suçundan yargılandıkları Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 1'er yıl 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca sanıklar hapis cezası aldıkları için, TCK'nın 53'üncü maddesine göre belediyedeki görevlerinden yoksun bırakılmalarına karar verdi.Bürokratların yerel mahkeme kararına itiraz etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi ise yerel mahkemenin kararını onadı. Mahkemenin kararını uygulamayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Teftiş Kurulu ise bürokratları görevden almadı. Çerçioğlu'nun, hüküm giymiş bürokratları hala görevde tutarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna aykırı şekilde hareket etmesi büyük tepki çekti. Aydın Valiliği'ne başvuran CHP Aydın Eski İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan, Başkan Çerçioğlu'nun, bürokratların görevlerine son vermemesi halinde, savcılığa suç duyurusunda bulunacağı kaydetti.